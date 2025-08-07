- Категория
Защита собственности и борьба с рейдерством: Кабмин зарегистрировал новый законопроект
Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13606, предусматривающий комплексное совершенствование системы государственной регистрации бизнеса, общественных формирований и прав на недвижимость. Инициатива направлена на усиление прозрачности, доступности и безопасности регистрационных процедур, а также предотвращение рейдерства и злоупотреблений в сфере регистрации.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Новые правила регистрации
Законопроект направлен на усовершенствование законодательства в сферах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, государственной регистрации юридических лиц, общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, и физических лиц – предпринимателей, повышения уровня доступности, прозрачности и оперативности регистрационных процессов, защиты их от возможных злоупотреблений.
Законопроектом предлагается внести изменения в ряд законов, регулирующих государственную регистрацию бизнеса, общественных формирований и прав на недвижимость. Цель – повысить эффективность, прозрачность и скорость регистрационных процедур, в том числе на основании судебных решений.
Среди ключевых новшеств:
- усовершенствование порядка регистрационных действий на основании судебных решений – такие действия можно будет совершать как по обращению заявителя, так и автоматически на основании решений, поступающих от суда в электронном виде;
- упрощение выполнения судебных решений - регистрационные действия не будут блокироваться из-за наличия запретов или ранее поданных заявлений относительно того же объекта или лица;
- устранение задержек в рассмотрении заявлений — предусмотрены механизмы, исключающие возможность искусственной блокировки последующих заявлений;
- обеспечение гибкости в кризисных ситуациях — Кабинету министров планируется предоставить полномочия устанавливать особый порядок проведения регистрационных действий в случае недоступности реестров по чрезвычайным обстоятельствам.
