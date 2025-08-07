Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Защита собственности и борьба с рейдерством: Кабмин зарегистрировал новый законопроект

Кабмин
Кабмин инициирует изменения в сфере госрегистрации

Кабинет министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №13606, предусматривающий комплексное совершенствование системы государственной регистрации бизнеса, общественных формирований и прав на недвижимость. Инициатива направлена на усиление прозрачности, доступности и безопасности регистрационных процедур, а также предотвращение рейдерства и злоупотреблений в сфере регистрации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Новые правила регистрации

Законопроект направлен на усовершенствование законодательства в сферах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, государственной регистрации юридических лиц, общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, и физических лиц – предпринимателей, повышения уровня доступности, прозрачности и оперативности регистрационных процессов, защиты их от возможных злоупотреблений.

Законопроектом предлагается внести изменения в ряд законов, регулирующих государственную регистрацию бизнеса, общественных формирований и прав на недвижимость. Цель – повысить эффективность, прозрачность и скорость регистрационных процедур, в том числе на основании судебных решений.

Среди ключевых новшеств:

  • усовершенствование порядка регистрационных действий на основании судебных решений – такие действия можно будет совершать как по обращению заявителя, так и автоматически на основании решений, поступающих от суда в электронном виде;
  • упрощение выполнения судебных решений - регистрационные действия не будут блокироваться из-за наличия запретов или ранее поданных заявлений относительно того же объекта или лица;
  • устранение задержек в рассмотрении заявлений — предусмотрены механизмы, исключающие возможность искусственной блокировки последующих заявлений;
  • обеспечение гибкости в кризисных ситуациях — Кабинету министров планируется предоставить полномочия устанавливать особый порядок проведения регистрационных действий в случае недоступности реестров по чрезвычайным обстоятельствам.

Напомним, Кабинет министров уточнил требования к отчетам добывающих компаний о платежах в пользу государства

Автор:
Ольга Опенько