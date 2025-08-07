Захист власності та боротьба з рейдерством: Кабмін зареєстрував новий законопроєкт

Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №13606, який передбачає комплексне вдосконалення системи державної реєстрації бізнесу, громадських формувань та речових прав на нерухомість. Ініціатива спрямована на посилення прозорості, доступності та безпеки реєстраційних процедур, а також запобігання рейдерству та зловживанням у сфері реєстрації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Нові правила реєстрації

Законопроєкт спрямований на удосконалення законодавства у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців, підвищення рівня доступності, прозорості та оперативності реєстраційних процесів, захисту їх від можливих зловживань.

Законопроєктом пропонується внести зміни до низки законів, що регулюють державну реєстрацію бізнесу, громадських формувань та прав на нерухомість. Мета — підвищити ефективність, прозорість та швидкість реєстраційних процедур, зокрема на підставі судових рішень.

Серед ключових нововведень:

удосконалення порядку реєстраційних дій на підставі судових рішень — такі дії можна буде здійснювати як за зверненням заявника, так і автоматично на підставі рішень, що надходять від суду в електронному вигляді;

спрощення виконання судових рішень — реєстраційні дії не блокуватимуться через наявність заборон чи раніше поданих заяв щодо того самого об’єкта або особи;

усунення затримок у розгляді заяв — передбачено механізми, які унеможливлюють штучне блокування наступних заяв;

забезпечення гнучкості у кризових ситуаціях — Кабінету міністрів планується надати повноваження встановлювати особливий порядок проведення реєстраційних дій у разі недоступності реєстрів через надзвичайні обставини.

