Компенсація промислових інвестицій через податки: комітет ВР схвалив нові законопроєкти
12 серпня комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до розгляду у першому читанні два законопроєкти про компенсацію промислових інвестицій через податки.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію заступника голови комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського.
"Отже, профільний комітет схвалив інтеграцію в українське законодавство успішно застосованого в ЄС механізму стимулювання промислових інвестицій… Далі - розгляд у Раді. Цього закону чекають усі промисловці. Він стане ще одним інструментом політики "Зроблено в Україні", — зазначив нардеп.
Законопроєкти №13414 та №13415, які передбачають компенсації через власні податки підприємства, мають бути реалізовані у переробній промисловості. Зокрема, компенсації підлягатимуть:
- витрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об’єктів суміжної інфраструктури;
- витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;
- витрати на придбання виробничого обладнання;
- витрати на придбання земельної ділянки.
За словами Кисилевського, часткова компенсація витрат на реалізацію інвестиційних проєктів у переробній промисловості буде здійснюватись через наступні податки:
- податок на прибуток;
- імпортний ПДВ на обладнання;
- імпортне мито на обладнання;
- податок на майно;
- земельний податок.
Крім того, частка інвестицій, яку можна компенсувати через податки, залежатиме від обсягу інвестиційного проєкту:
- від 100 тис. євро до 1 млн євро – 70%;
- від 1 млн євро до 20 млн євро – 50%;
- від 20 млн євро до 50 млн євро – 30% інвестицій.
"Ключовою відмінністю цієї ініціативи від інших буде те, що вона працюватиме і для інвестицій існуючих підприємств, а не тільки нових", — зауважив політик.
