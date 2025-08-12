Компенсація промислових інвестицій через податки: комітет ВР схвалив нові законопроєкти

12 серпня комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до розгляду у першому читанні два законопроєкти про компенсацію промислових інвестицій через податки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію заступника голови комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського.

"Отже, профільний комітет схвалив інтеграцію в українське законодавство успішно застосованого в ЄС механізму стимулювання промислових інвестицій… Далі - розгляд у Раді. Цього закону чекають усі промисловці. Він стане ще одним інструментом політики "Зроблено в Україні", — зазначив нардеп.

Законопроєкти №13414 та №13415, які передбачають компенсації через власні податки підприємства, мають бути реалізовані у переробній промисловості. Зокрема, компенсації підлягатимуть:

в итрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об’єктів суміжної інфраструктури;

итрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об’єктів суміжної інфраструктури; в итрати на придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;

итрати на придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення; в итрати на придбання виробничого обладнання;

итрати на придбання виробничого обладнання; в итрати на придбання земельної ділянки.

За словами Кисилевського, часткова компенсація витрат на реалізацію інвестиційних проєктів у переробній промисловості буде здійснюватись через наступні податки:

п одаток на прибуток;

одаток на прибуток; і мпортний ПДВ на обладнання;

мпортний ПДВ на обладнання; і мпортне мито на обладнання;

мпортне мито на обладнання; п одаток на майно;

одаток на майно; з емельний податок.

Крім того, частка інвестицій, яку можна компенсувати через податки, залежатиме від обсягу інвестиційного проєкту:

в ід 100 тис. євро до 1 млн євро – 70%;

ід 100 тис. євро до 1 млн євро – 70%; в ід 1 млн євро до 20 млн євро – 50%;

ід 1 млн євро до 20 млн євро – 50%; в ід 20 млн євро до 50 млн євро – 30% інвестицій.

"Ключовою відмінністю цієї ініціативи від інших буде те, що вона працюватиме і для інвестицій існуючих підприємств, а не тільки нових", — зауважив політик.

Нагадаємо, 7 серпня Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає комплексне вдосконалення системи державної реєстрації бізнесу, громадських формувань та речових прав на нерухомість.