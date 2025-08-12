Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Компенсація промислових інвестицій через податки: комітет ВР схвалив нові законопроєкти

Верховна Рада України
Комітет Рада схвалив нові законопроєкти про компенсацію інвестицій.

12 серпня комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив до розгляду у першому читанні два законопроєкти про компенсацію промислових інвестицій через податки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію заступника голови комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського.

"Отже, профільний комітет схвалив інтеграцію в українське законодавство успішно застосованого в ЄС механізму стимулювання промислових інвестицій Далі - розгляд у Раді. Цього закону чекають усі промисловці. Він стане ще одним інструментом політики "Зроблено в Україні", — зазначив нардеп.

Законопроєкти №13414 та №13415, які передбачають компенсації через власні податки підприємства, мають бути реалізовані у переробній промисловості. Зокрема, компенсації підлягатимуть:

  • витрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об’єктів суміжної інфраструктури; 
  • витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення; 
  • витрати на придбання виробничого обладнання; 
  • витрати на придбання земельної ділянки.

За словами Кисилевського, часткова компенсація витрат на реалізацію інвестиційних проєктів у переробній промисловості буде здійснюватись через наступні податки:

  • податок на прибуток; 
  • імпортний ПДВ на обладнання; 
  • імпортне мито на обладнання; 
  • податок на майно; 
  • земельний податок.

Крім того, частка інвестицій, яку можна компенсувати через податки, залежатиме від обсягу інвестиційного проєкту:

  • від 100 тис. євро до 1 млн євро – 70%; 
  • від 1 млн євро до 20 млн євро – 50%; 
  • від 20 млн євро до 50 млн євро – 30% інвестицій.

"Ключовою відмінністю цієї ініціативи від інших буде те, що вона працюватиме і для інвестицій існуючих підприємств, а не тільки нових", — зауважив політик.

Нагадаємо, 7 серпня Кабмін зареєстрував законопроєкт, який передбачає комплексне вдосконалення системи державної реєстрації бізнесу, громадських формувань та речових прав на нерухомість.

Автор:
Тетяна Ковальчук