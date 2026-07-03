Конец эпохи PlayStation на дисках: Sony переоборудовает производство игровых носителей

Диски для видеоигр окончательно уходят в прошлое, и компания Sony готовилась к этому шагу уже некоторое время.

Как сообщает Delo.ua, об этом пишет издание The Verge.

Президент подразделения по производству дисков Sony DADC Дитмар Танцер в комментарии для медиа сообщил, что в настоящее время завод в Австрии выпускает около 600 тысяч дисков в день, причем половина этого объема приходится на игры для консолей PlayStation.

Однако уже к 2028 году объем производства упадет до десяти процентов от нынешнего уровня. Поэтому компания планирует переквалифицировать всех 300 работников предприятия для работы с оптическими микролинзами.

Ранее Sony имела такие производства в США, но завод в Нью-Джерси закрыли еще в 2011 году, а производство из Индианы перенесли в Австрию в 2022 году. Бывшее предприятие в Индиане сейчас работает с автомобильной промышленностью.

Переход австрийского завода на новые рельсы не произошел внезапно. Еще в конце 2024 года фабрика в Тальгау приступила к работе над микролинзами.

По данным австрийских журналистов, Sony инвестировала в этот технологический проект 30 миллионов евро, а полноценное серийное производство должно стартовать уже в следующем году.

Микролинзы нового поколения обладают широким спектром применения в современных оптических системах. В первую очередь речь идет о гарнитурах дополненной и виртуальной реальности, а также автомобильной отрасли.

Именно мировые автоконцерны могут стать ключевыми заказчиками новой высокотехнологичной продукции Sony.

Напомним, ранее компания Sony официально представила новую игровую консоль PlayStation 5 Pro – усовершенствованную версию PS5, предлагающую значительно улучшенную производительность, графику и поддержку новых технологий.