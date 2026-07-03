Кінць епохи PlayStation на дисках: Sony переобладнує виробництво ігрових носіїв

Диски для відеоігор остаточно відходять у минуле, і компанія Sony готувалася до цього кроку вже певний час.

Як повідомляє Delo.ua, про це пише видання The Verge.

Президент підрозділу з виробництва дисків Sony DADC Дітмар Танцер у коментарі для медіа повідомив, що наразі завод в Австрії випускає близько 600 тисяч дисків щодня, причому половина цього обсягу припадає на ігри для консолей PlayStation.

Проте вже до 2028 року обсяги виробництва впадуть до десяти відсотків від нинішнього рівня. Через це компанія планує перекваліфікувати всіх 300 працівників підприємства для роботи з оптичними мікролінзами.

Раніше Sony мала такі виробництва у США, але завод у Нью-Джерсі закрили ще у 2011 році, а виробництво з Індіани перенесли до Австрії у 2022 році. Колишнє підприємство в Індіані нині працює з автомобільною промисловістю.

Перехід австрійського заводу на нові рейки не відбувся раптово. Ще наприкінці 2024 року фабрика в Тальгау розпочала роботу над мікролінзами.

За даними австрійських журналістів, Sony інвестувала в цей технологічний проєкт 30 мільйонів євро, а повноцінне серійне виробництво має стартувати вже наступного року.

Мікролінзи нового покоління мають широкий спектр застосування в сучасних оптичних системах. Насамперед ідеться про гарнітури доповненої та віртуальної реальності, а також про автомобільну галузь.

Саме світові автоконцерни можуть стати ключовими замовниками нової високотехнологічної продукції Sony.

Нагадаємо, раніше компанія Sony офіційно представила нову ігрову консоль PlayStation 5 Pro – вдосконалену версію PS5, яка пропонує значно покращену продуктивність, графіку та підтримку нових технологій.