Минобороны внедряет универсальную наземную станцию для оптоволоконных дронов

Министерство обороны начинает внедрение универсальной наземной станции для управления оптоволоконными дронами. Это решение заменит десятки разнотипных устройств, облегчив работу операторов на фронте.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава оборонного ведомства Михаил Федоров.

"Сегодня дроны на оптоволокне - один из ключевых элементов поражения врага. Они работают под действием РЭБов и помогают уничтожать цели на дистанциях, где другие решения теряют эффективность", - отметил министр.

До этого операторы были вынуждены использовать оборудование разных производителей, что создавало проблему несовместимости систем, так называемый "зоопарк" наземных станций управления для запуска БпЛА. При выходе на позиции операторам часто приходилось брать с собой от 3 до 5 различных образцов станций, что увеличивало нагрузку и усложняло выполнение задач.

По словам Федорова, над решением этой проблемы работал его советник по эффективности БПЛА Сергей Стерненко совместно с производителями. В настоящее время сформированы единые технические требования к аналоговым наземным станциям, наиболее распространенным в подразделениях. Прототип, приближенный к серийному производству, уже готов к передаче в войска для боевого тестирования.

Основной целью инициативы является создание унифицированного решения, которое заменит несколько разных систем. В будущем Минобороны намерено перейти к внедрению универсальных цифровых систем управления на оптоволокне и масштабировать этот подход по всей линии фронта.

"Наша цель - сформировать единую унифицированную наземную станцию, которая заменяет несколько различных решений и убирает излишнюю сложность в работе подразделений", - пояснил Федоров.

Напомним, Украина в первом полугодии 2026 планирует заключить контракты на поставку 25 тыс. наземных роботизированных комплексов (НРК) для фронта. Это вдвое больше, чем было законтрактовано за весь 2025 год.