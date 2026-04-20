Міноборони впроваджує універсальну наземну станцію для оптоволоконних дронів

Міністерство оборони розпочинає впровадження універсальної наземної станції для керування оптоволоконними дронами. Це рішення замінить десятки різнотипних пристроїв, полегшивши роботу операторів на фронті.

Як пише Delo.ua, про це повідомив глава оборонного відомства Михайло Федоров.

"Сьогодні дрони на оптоволокні — один із ключових елементів ураження ворога. Вони працюють під дією РЕБів і допомагають знищувати цілі на дистанціях, де інші рішення втрачають ефективність", — зазначив міністр.

Дотепер оператори були змушені використовувати обладнання різних виробників, що створювало проблему несумісності систем, так званий "зоопарк" наземних станцій керування для запуску БпЛА. Під час виходу на позиції операторам часто доводилося брати з собою від 3 до 5 різних зразків станцій, що збільшувало навантаження та ускладнювало виконання завдань.

За словами Федорова, над розв'язанням цієї проблеми працював його радник з ефективності БпЛА Сергій Стерненко спільно з виробниками. Наразі сформовано єдині технічні вимоги до аналогових наземних станцій, які є найбільш поширеними у підрозділах. Прототип, наближений до серійного виробництва, вже готовий до передачі у війська для бойового тестування.

Основною метою ініціативи є створення уніфікованого рішення, яке замінить кілька різних систем. У майбутньому Міноборони планує перейти до впровадження універсальних цифрових систем керування на оптоволокні та масштабувати цей підхід по всій лінії фронту.

"Наша мета — сформувати єдину уніфіковану наземну станцію, яка замінює кілька різних рішень і прибирає зайву складність у роботі підрозділів", — пояснив Федоров.

Нагадаємо, Україна у першому півріччі 2026 року планує укласти контракти на постачання 25 тис. наземних роботизованих комплексів (НРК) для фронту. Це вдвічі більше, ніж було законтрактовано за весь 2025 рік.