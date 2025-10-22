В Киеве возобновило работу инновационное пространство MacPaw Space

Инновационное пространство MacPaw Space, созданное в Киеве для развития технологических сообществ, возобновило свою работу после вынужденной паузы из-за российских обстрелов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения основателя и CEO MacPaw Александра Косована.

"Мы возобновили работу. Радуемся и ждем вас и ваших событий", – говорится в сообщении.

По его словам, пауза в работе MacPaw Space доказала, что инновационное пространство нужно и компании, и обществу, "чтобы продолжать создавать, вдохновлять и действовать".

"MacPaw Space существует, чтобы помогать людям творить будущее Украины", – подчеркнул основатель компании.

Косован добавил, что в ноябре запланирована благотворительная ярмарка. А дальше будут проходить события по инновациям, искусственному интеллекту, кибербезопасности, дизайну и социальной ответственности.

До паузы MacPaw Space был местом проведения более 400 событий, посетивших около 50 тысяч гостей. Там запускали медиапроекты и технологические продукты, проводили конференции, хакатоны, благотворительное собрание. Всего удалось собрать около 8 миллионов гривен в поддержку украинских военных.

В декабре 2024 года здание, где находился MacPaw Space, получило повреждения в результате российских обстрелов. Это стало одним из факторов, заставивших компанию переосмыслить свое отношение к физическим пространствам.

Позже, в апреле 2025 года, MacPaw объявила о приостановлении деятельности своего пространства, которое стало важной площадкой для украинского технологического сообщества, волонтеров и партнеров с 2021 года.

О MacPaw

Компания MacPaw с головным офисом в Киеве была основана в 2008 году. Она разрабатывает программное обеспечение для macOS, iOS, Android и Windows и имеет более 10 продуктов, которыми пользуется более 30 миллионов человек по всему миру.

В частности, MacPaw имеет следующие продукты:

Setapp – собственный сервис программ по подписке для Mac;

CleanMyMac X – очищает устройства, освобождая память;

ClearVPN.

Кроме того, после начала полномасштабной войны MacPaw выпустила приложения для выявления российских и белорусских программ и отслеживания местонахождение команды.