У Києві відновив роботу інноваційний простір MacPaw Space

MacPaw
MacPaw Space відновив роботу. Фото: Олександр Косаван / Facebook

Інноваційний простір MacPaw Space, створений у Києві для розвитку технологічних спільнот, відновив свою роботу після вимушеної паузи через російський обстріл.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення засновника і CEO MacPaw Олександра Косована.

"Ми відновили роботу. Радіємо і чекаємо на вас і ваші події", – йдеться у дописі.

За його словами, пауза в роботі MacPaw Space довела, що інноваційний простір потрібний і компанії, і суспільству, "щоб продовжувати створювати, надихати й діяти".

"MacPaw Space існує, щоб допомагати людям творити майбутнє України", – наголосив засновник компанії.

Косован додав, що у листопаді заплановано благодійній ярмарок. А далі відбуватимуться події щодо інновацій, штучного інтелекту, кібербезпеки, дизайну і соціальної відповідальності.

До паузи MacPaw Space був місцем проведення понад 400 подій, які відвідали близько 50 тисяч гостей. Там запускали медіапроєкти й технологічні продукти, проводили конференції, хакатони, благодійні збори. Усього вдалося зібрати близько 8 мільйонів гривень на підтримку українських військових.

У грудні 2024 року будівля, де було розташовано MacPaw Space, зазнала пошкоджень внаслідок російського обстрілу. Це стало одним із факторів, які змусили компанію переосмислити своє ставлення до фізичних просторів.

Пізніше, у квітні 2025 року, MacPaw оголосила про призупинення діяльності свого простору, який став важливим майданчиком для української технологічної спільноти, волонтерів та партнерів з 2021 року.

Про MacPaw

Компанія MacPaw з головним офісом у Києві була заснована у 2008 році. Вона розробляє програмне забезпечення для macOS, iOS, Android та Windows та має понад 10 продуктів, якими користується більше 30 мільйонів людей в усьому світу. 

Зокрема, MacPaw має такі продукти:

  • Setapp — власний сервіс програм за передплатою для Mac;
  • CleanMyMac X — очищує пристрої, звільняючи пам'ять;
  • ClearVPN.

Крім того, після початку повномасштабної війни MacPaw випустила застосунки для виявлення російських і білоруських програм і відстежування місцеперебування команди.

Автор:
Тетяна Гойденко