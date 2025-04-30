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MacPaw тимчасово зупиняє роботу свого інноваційного простору MacPaw Space

MacPaw
MacPaw тимчасово зупиняє роботу / CEO компанії Олександр Косован

Компанія MacPaw оголосила про призупинення діяльності MacPaw Space — інноваційного простору, який став важливим майданчиком для української технологічної спільноти, волонтерів та партнерів з 2021 року.

Про це повідомив засновник і CEO компанії Олександр Косован.

MacPaw Space став місцем проведення понад 400 подій, які відвідали близько 50 тисяч гостей. Тут запускали медіапроєкти й технологічні продукти, проводили конференції, хакатони, благодійні збори. Усього вдалося зібрати близько 8 мільйонів гривень на підтримку українських військових.

Простір також був повністю інклюзивним і слугував волонтерським хабом у перші дні повномасштабного вторгнення.

Однак у грудні 2024 року будівля, де розташовано MacPaw Space, зазнала пошкоджень внаслідок російського обстрілу. Це стало одним із факторів, які змусили компанію переосмислити своє ставлення до фізичних просторів.

и довго зважували цей важкий крок. MacPaw Space багато значить для всієї нашої команди, але зараз настав час сфокусувати ресурси на тому, де ми можемо принести найбільшу користь — розвивати інноваційні продукти і продовжувати підтримувати Україну", — зазначили в компанії.

MacPaw подякувала всім, хто був частиною MacPaw Space — команді, партнерам, клієнтам і гостям подій. У компанії підкреслили, що спільнота, яка виникла навколо простору, продовжить існувати й надалі.

Про MacPaw

Компанія MacPaw з головним офісом у Києві була заснована у 2008 році. Вона розробляє програмне забезпечення для macOS, iOS, Android та Windows та має понад 10 продуктів, якими користується більше 30 мільйонів людей в усьому світу. 

Зокрема, MacPaw має такі продукти:

  • Setapp — власний сервіс програм за передплатою для Mac;
  • CleanMyMac X — очищує пристрої, звільняючи пам'ять;
  • ClearVPN.

Крім того, після початку повномасштабної війни MacPaw випустила застосунки для виявлення російських і білоруських програм і відстежування місцеперебування команди.

Автор:
Тетяна Гойденко