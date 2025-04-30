MacPaw тимчасово зупиняє роботу свого інноваційного простору MacPaw Space

Компанія MacPaw оголосила про призупинення діяльності MacPaw Space — інноваційного простору, який став важливим майданчиком для української технологічної спільноти, волонтерів та партнерів з 2021 року.

Про це повідомив засновник і CEO компанії Олександр Косован.

MacPaw Space став місцем проведення понад 400 подій, які відвідали близько 50 тисяч гостей. Тут запускали медіапроєкти й технологічні продукти, проводили конференції, хакатони, благодійні збори. Усього вдалося зібрати близько 8 мільйонів гривень на підтримку українських військових.

Простір також був повністю інклюзивним і слугував волонтерським хабом у перші дні повномасштабного вторгнення.

Однак у грудні 2024 року будівля, де розташовано MacPaw Space, зазнала пошкоджень внаслідок російського обстрілу. Це стало одним із факторів, які змусили компанію переосмислити своє ставлення до фізичних просторів.

"Ми довго зважували цей важкий крок. MacPaw Space багато значить для всієї нашої команди, але зараз настав час сфокусувати ресурси на тому, де ми можемо принести найбільшу користь — розвивати інноваційні продукти і продовжувати підтримувати Україну", — зазначили в компанії.

MacPaw подякувала всім, хто був частиною MacPaw Space — команді, партнерам, клієнтам і гостям подій. У компанії підкреслили, що спільнота, яка виникла навколо простору, продовжить існувати й надалі.

Про MacPaw

Компанія MacPaw з головним офісом у Києві була заснована у 2008 році. Вона розробляє програмне забезпечення для macOS, iOS, Android та Windows та має понад 10 продуктів, якими користується більше 30 мільйонів людей в усьому світу.

Зокрема, MacPaw має такі продукти:

Setapp — власний сервіс програм за передплатою для Mac;

CleanMyMac X — очищує пристрої, звільняючи пам'ять;

ClearVPN.

Крім того, після початку повномасштабної війни MacPaw випустила застосунки для виявлення російських і білоруських програм і відстежування місцеперебування команди.