MacPaw временно останавливает работу своего инновационного пространства MacPaw Space

Компания MacPaw объявила о приостановлении деятельности MacPaw Space — инновационного пространства, которое стало важной площадкой для украинского технологического сообщества, волонтеров и партнеров с 2021 года.

Об этом сообщил основатель и CEO компании Александр Косован.

MacPaw Space стал местом проведения более 400 событий, посетивших около 50 тысяч гостей. Здесь запускали медиапроекты и технологические продукты, проводили конференции, хакатоны, благотворительное собрание. Всего удалось собрать около 8 миллионов гривен в поддержку украинских военных.

Пространство также было полностью инклюзивным и служило волонтерским хабом в первые дни полномасштабного вторжения.

Однако в декабре 2024 года здание, где расположен MacPaw Space, получило повреждения в результате российских обстрелов. Это стало одним из факторов, заставивших компанию переосмыслить свое отношение к физическим пространствам.

"Мы долго взвешивали этот трудный шаг. MacPaw Space много значит для всей нашей команды, но сейчас пора сфокусировать ресурсы на том, где мы можем принести наибольшую пользу — развивать инновационные продукты и продолжать поддерживать Украину", — отметили в компании.

MacPaw поблагодарила всех, кто был частью MacPaw Space — команды, партнеров, клиентов и гостей событий. В компании подчеркнули, что сообщество, возникшее вокруг пространства, продолжит существовать и дальше.

О MacPaw

Компания MacPaw с головным офисом в Киеве была основана в 2008 году. Она разрабатывает программное обеспечение для macOS, iOS, Android и Windows и имеет более 10 продуктов, которыми пользуется более 30 миллионов человек по всему миру.

В частности, MacPaw имеет следующие продукты:

Setapp – собственный сервис программ по подписке для Mac;

CleanMyMac X – очищает устройства, освобождая память;

ClearVPN .

Кроме того, после начала полномасштабной войны MacPaw выпустила приложения для выявления российских и белорусских программ и отслеживания местонахождение команды.