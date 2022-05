MacPaw анонсировал бета-версию обновления Меню в CleanMyMac X: главные улучшения

Обновление будет доступно всем пользователям вместе с бесплатной пробной версией продукта

Команда CleanMyMac X запускает бета-версию обновленного Меню в приложении, которая включает в себя новые аналитические инструменты для лучшего контроля состояния компьютеров Mac.

Новый функционал продлит жизнь компьютеров Mac путем добавления пяти детализированных мониторов: защиты, хранилища и жесткого диска, центрального процессора, оперативной памяти и батареи.

"Несмотря на ужасную войну в нашей родной стране, MacPaw остается стабильным бизнесом и продолжает активно разрабатывать продукты, создавая ценность для наших пользователей", - говорит Александр Косован, основатель и CEO MacPaw. «Этот релиз — важное обновление Меню CleanMyMac X, что делает обслуживание и уход за компьютерами Mac проще и удобнее. Новый функционал будет доступен всем пользователям, независимо от того, есть ли у них премиум подписка или нет. Мы будем благодарны за каждый отзыв и тестирование бета-версии. Ваши отзывы и обратная связь помогут сделать публичный релиз безупречным."

Мониторинг защиты

Дает быстрые рекомендации по защите компьютера Mac от вредоносных программ и угроз.

Мониторинг хранилища и жесткого диска

Позволяет отслеживать доступное место на диске, температуру, типы данных, хранящиеся на диске, и размер цифрового мусора, который можно немедленно очистить.

Мониторинг ЦБ (центрального процессора)

Кроме мониторинга нагрузки на процессор, пользователи теперь могут видеть приложения, потребляющие больше ресурсов, время непрерывной работы системы и следить за необычными скачками активности.

Мониторинг оперативной памяти

Помогает узнать, что происходит с оперативной памятью компьютера, какие программы потребляют, и можно ли ее оптимизировать.

Мониторинг батареи

Дает возможность следить за количеством циклов зарядки, общим состоянием батареи и временем, которое понадобится для полной зарядки.

Все пользователи macOS 10.10 и более поздние версии могут присоединиться к бета-тестированию приложения и поделиться обратной связью, нажав кнопку "Отправить отзыв". Команда CleanMyMac X очень ценит отзывы пользователей о новых функциях, так как это позволяет совершенствоваться и воплощать ключевую миссию MacPaw — Help Machine Help You.

Чтобы загрузить бета-версию приложения с обновленным Меню, необходимо:

Скачать CleanMyMac X с сайта MacPaw Открыть "Параметры" Выбрать "Предлагать обновление к бета-версиям" Нажмите "Проверить обновление"

О CleanMyMac X

CleanMyMac X — приложение для очистки и оптимизации компьютеров Mac от компании MacPaw. Первая версия утилиты была создана в 2008 году, а в 2018 вышла четвертая версия продукта - CleanMyMac X. В 2021 CleanMyMac X получил поддержку процессоров Apple Silicon, обновленный дизайн и несколько международных дизайн-наград: Red Dot Award, UX Design Award и Asia Design Prize. В 2022 приложение было номинировано на Webby Awards и получило обновление Деинсталлятора, которое позволило находить и удалять подозрительные программы российских и белорусских разработчиков.

О MacPaw

MacPaw — украинская продуктовая компания, создающая и распространяющая программы для macOS и iOS. Компанию основал Александр Косован в 2008 году. За почти 14 лет на рынке MacPaw запустила более 10 продуктов, среди которых CleanMyMac X, Setapp, Gemini Photos и ClearVPN. Сегодня программами MacPaw пользуются более 30 млн человек. Приложения MacPaw установлены на каждом пятом компьютере Mac в мире. Во время войны MacPaw создала SpyBuster — программу защиты данных пользователей от российских киберугроз и Together App — для чекинов рабочих команд во время войны.