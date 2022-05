MacPaw анонсував бета-версію великого оновлення Меню у CleanMyMac X: головні покращення

Оновлення буде доступним для всіх користувачів, разом з безплатною пробною версією продукту

Команда CleanMyMac X запускає бета-версію оновленого Меню у застосунку, яка включає нові аналітичні інструменти для кращого контролю за станом комп’ютерів Mac.

Новий функціонал продовжить життя комп'ютерів Mac шляхом додавання п'яти деталізованих моніторів: захисту, сховища і жорсткого диска, центрального процесора, оперативної пам'яті та батареї.

"Попри жахливу війну в нашій рідній країні, MacPaw залишається стабільним бізнесом і продовжує активно розробляти продукти, створюючи цінність для наших користувачів", — каже Олександр Косован, засновник і CEO MacPaw. «Цей реліз — важливе оновлення Меню CleanMyMac X, що робить обслуговування та догляд за комп’ютерами Mac ще простішим і зручнішим. Новий функціонал буде доступний для всіх користувачів, незалежно від того, чи є у них преміум підписка чи ні. Ми будемо вдячні за кожен відгук та тестування бета-версії. Ваші відгуки та зворотній зв'язок допоможуть зробити публічний реліз бездоганним."

Моніторинг захисту

Дає швидкі рекомендації щодо того, як захистити комп’ютер Mac від шкідливих програм та загроз.

Моніторинг сховища та жорсткого диска

Допомагає відстежувати доступне місце на диску, температуру, типи даних, які зберігаються на диску, та розмір цифрового сміття, яке можна негайно очистити.

Моніторинг ЦП (центрального процесора)

Крім моніторингу навантаження на процесор, користувачі тепер можуть бачити застосунки, що споживають найбільше ресурсів, час безперервної роботи системи та слідкувати за незвичайними стрибками активності.

Моніторинг оперативної пам'яті

Допомагає дізнатися, що відбувається з оперативною пам'яттю комп'ютера, які програми її споживають, і чи можна її оптимізувати.

Моніторинг батареї

Дає можливість стежити за кількістю циклів заряджання, загальним станом батареї та часом, який знадобиться для її повної заряджання.

Усі користувачі macOS 10.10 і пізніших версій можуть приєднатися до бета-тестування застосунку та поділитись зворотнім зв'язком, натиснувши кнопку "Надіслати відгук". Команда CleanMyMac X надзвичайно цінує відгуки користувачів про нові функції, адже це дає змогу вдосконалюватись та втілювати ключову місію MacPaw — Help Machine Help You.

Щоб завантажити бета-версію застосунку з оновленим Меню, потрібно:

Завантажити CleanMyMac X з сайту MacPaw Відкрити "Параметри" Обрати "Пропонувати оновлення до бета-версій" Натиснути "Перевірити оновлення"

Про CleanMyMac X

CleanMyMac X — застосунок для очищення та оптимізації комп'ютерів Mac від української компанії MacPaw. Перша версія утиліти була створена у 2008 році, а у 2018 вийшла четверта версія продукту — CleanMyMac X. У 2021 CleanMyMac X отримав підтримку процесорів Apple Silicon, оновлений дизайн та декілька міжнародних дизайн-нагород: Red Dot Award, UX Design Award та Asia Design Prize. У 2022 застосунок був номінований на Webby Awards та отримав оновлення Деінсталятора, яке дозволило знаходити та видаляти підозрілі програми російських та білоруських розробників.

Про MacPaw

MacPaw — українська продуктова компанія, яка створює та розповсюджує програми для macOS та iOS. Компанію заснував Олександр Косован у 2008 році.За майже 14 років на ринку MacPaw запустила понад 10 продуктів, серед яких — CleanMyMac X, Setapp, Gemini Photos та ClearVPN. Сьогодні програмами MacPaw користується понад 30 млн людей. Застосунки MacPaw встановлені на кожному п‘ятому комп’ютері Mac у світі.Під час війни MacPaw створила SpyBuster — програму для захисту даних користувачів від російських кіберзагроз та Together App — для чекінів робочих команд під час війни.