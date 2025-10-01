Котировочные цены: с 1 октября систематизированы правила для операций с сырьевыми товарами

С 1 октября 2025 года вступил в силу Закон Украины №4536-IX, уточнивший порядок применения термина "котировочные цены" в сфере трансфертного ценообразования (ТЦУ).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ГНС Украины.

Этот документ не вводит новых правил, а только систематизирует и унифицирует существующий подход.

Законом № 4536-IX подтверждено следующее:

специальные правила с применением котировочных цен для контролируемых операций с сырьевые товары действуют для отчетных периодов, начиная с 1 января 2021 года;

для периодов до 2021 года применяются общие положения статьи 39 Налогового кодекса Украины о приоритетных методах ТЦУ и допустимых источниках информации.

Такие уточнения направлены на повышение предсказуемости и унификацию подходов по регулированию операций с сырьевыми товарами.

В Государственной налоговой службе напомнили. Что в 2020 году было установлено обязательное применение метода сравнительной неконтролируемой цены для сырьевых товаров (перечень утвержден постановлением КМУ от 9 декабря 2020 № 1221).

С 1 января 2021 года котировочные цены стали обязательным ориентиром при анализе таких операций. До 2021 г. действовали общие правила, позволявшие использовать открытые источники (биржевые котировки, ценовые индикаторы) для подтверждения рыночности.

Напомним, с сегодняшнего дня, 1 октября 2025 года, в Украине официально вступили в силу изменения в Налоговый кодекс. Они касаются порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) и вводят ряд важных новаций.