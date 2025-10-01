В Украине вступили в силу новации по НДС: кассовый метод для энергетики и новая льгота

Сегодня, 1 октября 2025 года, в Украине официально вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, предусмотренные законом №4536-IX от 16 июля 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы.

Они касаются порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) и вводят ряд важных новаций.

Основные положения закона

Продлено действие кассового метода. До 1 января 2028 года для операций по снабжению электроэнергией, углем и продуктам его обогащения, а также централизованного водоснабжения и водоотвода продолжает применяться кассовый метод НДС.

Введена новая льгота. От НДС освобождается передача мелиоративных систем в государственной и коммунальной собственности, если она осуществляется бесплатно и исключительно организациям водопользователей.

Эта льгота носит временный характер и будет действовать до момента, когда Украина обретет полноправное членство в Европейском Союзе. В рамках ее применения налоговые обязательства по НДС по статьям 198.5 и 199 Налогового кодекса не начисляются.

Организации водопользователей – это неприбыльные юридические лица, созданные собственниками или пользователями земельных участков сельскохозяйственного назначения. Они обеспечивают эксплуатацию и техническое обслуживание мелиоративных систем и предоставляют услуги по гидротехнической мелиорации.

Напомним, ГНС запустила работу 20 офисов налоговых консультантов в разных регионах страны. Их цель – улучшить коммуникацию с налогоплательщиками и предоставить возможность получать бесплатные консультации по ключевым вопросам налогообложения.