Новини
Дата публікації
В Україні набули чинності новації щодо ПДВ: касовий метод для енергетики та нова пільга

В Україні набули чинності новації щодо ПДВ / Depositphotos

Сьогодні, 1 жовтня 2025 року, в Україні офіційно набули чинності зміни до Податкового кодексу, передбачені законом № 4536-IX від 16 липня 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної податкової служби.

Вони стосуються порядку оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) та запроваджують низку важливих новацій.

Основні положення закону

Продовжено дію касового методу. До 1 січня 2028 року для операцій із постачання електроенергії, вугілля та продуктів його збагачення, а також централізованого водопостачання та водовідведення продовжує застосовуватися касовий метод ПДВ.

Запроваджено нову пільгу. Від ПДВ звільняється передача меліоративних систем у державній та комунальній власності, якщо вона здійснюється безоплатно й виключно організаціям водокористувачів.

Ця пільга має тимчасовий характер і діятиме до моменту, коли Україна набуде повноправного членства в Європейському Союзі. У межах її застосування податкові зобов’язання з ПДВ за статтями 198.5 та 199 Податкового кодексу не нараховуються.

Організації водокористувачів — це неприбуткові юридичні особи, створені власниками чи користувачами земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Вони забезпечують експлуатацію та технічне обслуговування меліоративних систем і надають послуги з гідротехнічної меліорації.

Нагадаємо, ДПС запустила роботу 20 офісів податкових консультантів у різних регіонах країни. Їхня мета – покращити комунікацію з платниками податків та надати можливість отримувати безоплатні консультації з ключових питань оподаткування.

Тетяна Гойденко