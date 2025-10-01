Котирувальні ціни: з 1 жовтня систематизовано правила для операцій із сировинними товарами

З 1 жовтня 2025 року набув чинності Закон України № 4536-IX, який уточнив порядок застосування терміну "котирувальні ціни" у сфері трансфертного ціноутворення (ТЦУ).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДПС України.

Цей документ не запроваджує нових правил, а лише систематизує та уніфікує чинний підхід.

Законом № 4536-IX підтверджено наступне:

спеціальні правила із застосуванням котирувальних цін для контрольованих операцій із сировинними товарами діють для звітних періодів, починаючи з 1 січня 2021 року;

для періодів до 2021 року застосовуються загальні положення статті 39 Податкового кодексу України щодо пріоритетних методів ТЦУ та допустимих джерел інформації.

Такі уточнення спрямовані на підвищення передбачуваності та уніфікацію підходів у регулюванні операцій із сировинними товарами.

У Державній податковій службі нагадали. Що у 2020 році було встановлено обов’язкове застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни для сировинних товарів (перелік затверджений постановою КМУ від 9 грудня 2020 року № 1221).

З 1 січня 2021 року котирувальні ціни стали обов’язковим орієнтиром при аналізі таких операцій. До 2021 року діяли загальні правила, які дозволяли використовувати відкриті джерела (біржові котирування, цінові індикатори) для підтвердження ринковості.

