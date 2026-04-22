Крафтовая пивоварня в Закарпатье перешла на солнечную энергию: СЭС окупится через год

солнечная электростанция
Крафтовая пивоварня на Закарпатье установила солнечную электростанцию 100 кВт для энергонезависимости. Фото: Александр Шаталов

Крафтовая пивоварня «Цыпа» в Закарпатье запустила собственную солнечную электростанцию мощностью 100 кВт, чтобы уменьшить расходы на электроэнергию и зависимость от сети. По оценкам компании, инвестиция может окупиться примерно через год.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает основатель винокурни Александр Шаталов в своем Facebook.  

Мощность новой СЭС составляет 100 кВт. Она позволит частично покрывать потребление электроэнергии, особенно в периоды роста тарифов, а также снизить нагрузку на генераторы.

По словам Шаталова, проект является частью более широкой стратегии энергонезависимости бизнеса и поддержки децентрализации генерации в Украине.

В общей сложности за год компания установила около 450 кВт солнечных мощностей на своих объектах.

По итогам марта-апреля, пивоваренная компания ожидает, что инвестиции в СЭС окупятся примерно через год при текущих тарифах на электроэнергию.

Установление собственного поколения позволяет:

  • уменьшить затраты на электроэнергию
  • стабилизировать работу во время пиковых нагрузок
  • снизить зависимость от внешних поставщиков

Напомним, в Украине стремительно растет спрос на собственное поколение : по состоянию на март украинцы уже инвестировали более 1,7 млрд грн в установку солнечных электростанций и систем хранения энергии. Это свидетельствует об активном переходе как домохозяйств, так и бизнеса к энергонезависимости.

Автор:
Лариса Крупко