Крафтова броварня на Закарпатті перейшла на сонячну енергію: СЕС окупиться за рік

сонячна електростанція
Крафтова броварня на Закарпатті встановила сонячну електростанцію 100 кВт для енергонезалежності . Фото: Олександр Шаталов

Крафтова броварня «Ципа» на Закарпатті запустила власну сонячну електростанцію потужністю 100 кВт, щоб зменшити витрати на електроенергію та залежність від мережі. За оцінками компанії, інвестиція може окупитися приблизно за рік. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє засновник броварні Олександр Шаталов у своєму Facebook.  

Потужність нової СЕС становить 100 кВт. Вона дозволить частково покривати споживання електроенергії, особливо в періоди зростання тарифів, а також зменшити навантаження на генератори.

За словами Шаталова, проєкт є частиною ширшої стратегії енергонезалежності бізнесу та підтримки децентралізації генерації в Україні.

Загалом за рік компанія встановила близько 450 кВт сонячних потужностей на своїх об’єктах.

За підсумками березня–квітня, броварня очікує, що інвестиції в СЕС окупляться приблизно за рік за поточних тарифів на електроенергію.

Встановлення власної генерації дозволяє:

  • зменшити витрати на електроенергію
  • стабілізувати роботу під час пікових навантажень
  • знизити залежність від зовнішніх постачальників

Нагадаємо, в Україні стрімко зростає попит на власну генерацію: станом на березень українці вже інвестували понад 1,7 млрд грн у встановлення сонячних електростанцій та систем зберігання енергії. Це свідчить про активний перехід як домогосподарств, так і бізнесу до енергонезалежності. 

Автор:
Лариса Крупко