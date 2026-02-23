Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

+0,01

EUR

50,92

+0,00

Наличный курс:

USD

43,30

43,23

EUR

51,40

51,25

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кредитование в зоне риска выросло на 1,3 млрд грн

банки, кредиторы, кредитование
Аграрии и торговля – среди лидеров по объемам кредитов / Pixabay

На прошлой неделе украинские предприниматели оформили 746 новых кредитов на сумму 3,2 млрд. грн. С начала 2026 года бизнес привлек уже 3,7 тыс. кредитов на 16,7 млрд грн, больше всего – в зоне высокого военного риска и в перерабатывающей промышленности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минэкономики.

Кредиты для бизнеса: 746 ссуд за неделю

За прошедшую неделю украинские предприниматели оформили 746 новых кредитов на общую сумму 3,2 млрд грн.

С начала 2026 года в рамках программы бизнес уже привлек 3,7 тыс. кредитов на 16,7 млрд. грн. Наибольшие объемы финансирования направлены на кредитование в зоне высокого военного риска – 6,3 млрд грн, развитие перерабатывающей промышленности – 5,4 млрд грн, а также на реализацию инвестиционных проектов – 2,4 млрд грн.

Самый заметный рост по сумме выданных кредитов на прошлой неделе зафиксирован именно в направлении кредитования предприятий в зоне высокого военного риска – на 1,3 млрд грн.

Всего с начала действия программы в феврале 2020 года предприниматели получили 138,2 тыс. кредитов на сумму 476,7 млрд грн. Из них в период военного положения было выдано 103,4 тыс. кредитов на 387,1 млрд грн.

В десятку регионов-лидеров по количеству привлеченных кредитов вошли четыре области, относящиеся к зонам высокого военного риска: Днепропетровская, Одесская, Киевская и Харьковская.

Наибольшие объемы кредитования традиционно получают предприятия аграрного сектора, оптовой и розничной торговли и перерабатывающей промышленности.

О программе

Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" является составляющей политики поддержки украинских производителей "Сделано в Украине". Она направлена на развитие микро, малого и среднего бизнеса путем удешевления кредитов за счет государственных компенсаций процентных ставок и предоставления государственных гарантий.

Для предприятий, работающих в зонах высокого военного риска, предусмотрены специальные условия кредитования. В частности, инвестиционные кредиты предоставляются по ставке 1% годовых в течение первых пяти лет, а в дальнейшем – 5% годовых.

С 2024 года программа сосредоточена на поддержке инвестиционных проектов, способствующих созданию рабочих мест, модернизации бизнеса и восстановлению экономики. Предприниматели могут привлечь до 150 млн грн на развитие производства, внедрение энергоэффективных решений, развитие инфраструктуры или восстановление объектов, разрушенных в результате войны.

Реализация программы осуществляется через Фонд развития предпринимательства вместе с уполномоченными банками. В настоящее время в программу присоединились 48 банков. Подробную информацию об условиях участия можно найти на официальном сайте программы.

Автор:
Ольга Опенько