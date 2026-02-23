Кредитування у зоні ризику зросло на 1,3 млрд грн

Минулого тижня українські підприємці оформили 746 нових кредитів на суму 3,2 млрд грн. Від початку 2026 року бізнес залучив уже 3,7 тис. кредитів на 16,7 млрд грн, найбільше - у зоні високого воєнного ризику та в переробній промисловості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Кредити для бізнесу: 746 позик за тиждень

За минулий тиждень українські підприємці оформили 746 нових кредитів на загальну суму 3,2 млрд грн.

Від початку 2026 року в межах програми бізнес уже залучив 3,7 тис. кредитів на 16,7 млрд грн. Найбільші обсяги фінансування спрямовано на кредитування у зоні високого воєнного ризику - 6,3 млрд грн, розвиток переробної промисловості - 5,4 млрд грн, а також на реалізацію інвестиційних проєктів - 2,4 млрд грн.

Найпомітніше зростання за сумою виданих кредитів минулого тижня зафіксовано саме у напрямі кредитування підприємств у зоні високого воєнного ризику - на 1,3 млрд грн.

Загалом від початку дії програми у лютому 2020 року підприємці отримали 138,2 тис. кредитів на суму 476,7 млрд грн. Із них у період воєнного стану було видано 103,4 тис. кредитів на 387,1 млрд грн.

До десятки регіонів-лідерів за кількістю залучених кредитів увійшли чотири області, що належать до зон високого воєнного ризику: Дніпропетровська, Одеська, Київська та Харківська.

Найбільші обсяги кредитування традиційно отримують підприємства аграрного сектору, гуртової та роздрібної торгівлі, а також переробної промисловості.

Про програму

Державна програма "Доступні кредити 5–7–9%" є складовою політики підтримки українських виробників "Зроблено в Україні". Вона спрямована на розвиток мікро-, малого та середнього бізнесу шляхом здешевлення кредитів за рахунок державних компенсацій відсоткових ставок та надання державних гарантій.

Для підприємств, що працюють у зонах високого воєнного ризику, програмою передбачені спеціальні умови кредитування. Зокрема, інвестиційні кредити надаються за ставкою 1% річних протягом перших п’яти років, а надалі — 5% річних.

Із 2024 року програма зосереджена на підтримці інвестиційних проєктів, які сприяють створенню робочих місць, модернізації бізнесу та відновленню економіки. Підприємці можуть залучити до 150 млн грн на розвиток виробництва, впровадження енергоефективних рішень, розвиток інфраструктури або відбудову об’єктів, зруйнованих унаслідок війни.

Реалізація програми здійснюється через Фонд розвитку підприємництва спільно з уповноваженими банками. Наразі до програми долучилися 48 банків. Детальну інформацію про умови участі можна знайти на офіційному сайті програми.