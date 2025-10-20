Запланована подія 2

Кризис авиации: нехватка двигателей заставляет разбирать новейшие Airbus на запчасти

самолет
Дефицит двигателей ведет новейшие Airbus на демонтаж / Depositphotos

Испанский аэропорт Кастельон стал "кладбищем" для почти новых самолетов, включая шестилетний Airbus A321neo. Глобальный кризис, вызванный нехваткой и задержками в обслуживании современных топливно-эффективных двигателей, вынуждает разбирать эти лайнеры на дорогие запчасти.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Двигатели дороже самолетов.

Главной причиной столь необычного явления является дисбаланс на рынке, вызванный дефицитом двигателей GTF от компании Pratt & Whitney (P&W). Из-за значительных задержек в производстве и обслуживании, а также из-за выявления редкого дефекта металла, требующего масштабных проверок, стоимость отдельных двигателей как запасных частей выросла настолько, что в некоторых случаях они стоят больше, чем сам самолет.

По оценкам отраслевых экспертов, этот дисбаланс уже привел к разборке более десятка новейших самолетов Airbus только после нескольких лет эксплуатации, и еще десятки ожидают такой же участи.

Подоходный демонтаж

Испанский аэропорт, который годами страдал от нехватки пассажиров, стал центром прибыльной финансовой торговли, поскольку британская компания eCube собирает детали почти новых самолетов для клиентов-инвесторов.

Ли Макконнеллог, генеральный директор eCube, отмечает, что никогда раньше не видел демонтажа в таких масштабах, особенно с двигателями, установленными на самых популярных самолетах.

"Это парадокс, когда спрос так велик, почему люди вообще должны расставаться с самолетами", - прокомментировал Остин Уиллис, генеральный директор Willis Lease, купившая часть двигателей.

Финансовые собственники часто зарабатывают больше на разборке двигателей, чем на сдаче в аренду целого самолета. По данным Cirium, двигатели можно сдавать в аренду в качестве запасных частей примерно за $200 000 в месяц каждый, что является эквивалентом стоимости аренды всего самолета с двигателями.

Проблема P&W обострилась в 2023 году после обнаружения дефекта, требующего проверки 600-700 двигателей GTF к 2026 году.

Таким образом, драгоценные силовые установки стоимостью до 20 миллионов долларов извлекаются из самолетов и становятся срочно необходимыми запчастями, в то время как корпуса лайнеров, разобранные до металла, остаются на стоянках, символизируя беспрецедентный кризис в авиационной индустрии.

Напомним, мировые авиагиганты Boeing и Airbus столкнулись с "беспрецедентными" задержками в сертификации и поставках новых самолетов. По словам руководителей ведущих европейских перевозчиков, этот кризис сдерживает их планы роста и декарбонизации.

Автор:
Татьяна Бессараб