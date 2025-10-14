Boeing и Airbus в кризисе: как задержки поставок самолетов вредят планам авиаперевозчиков

Мировые авиагиганты Boeing и Airbus столкнулись с "беспрецедентными" задержками в сертификации и поставках новых самолетов. По словам руководителей ведущих европейских перевозчиков, этот кризис сдерживает их планы роста и декарбонизации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Задержки влекут за собой проблемы у крупных европейских перевозчиков. Генеральный директор Air France-KLM Бен Смит заявил во вторник, что абсолютно каждый поставщик отстает от графика и ситуация не улучшилась со времен окончания пандемии.

"Для некоторых дальнемагистральных самолетов мы ожидали сертификацию семь или восемь лет, что является беспрецедентным", — сказал Смит, добавив, что авиакомпании не надеются на быстрое улучшение ситуации.

Проблемы с выводом продукции на рынок усугубились из-за паралича цепи поставок, вызванного пандемией.

Boeing 777X: Авиакомпании, включая Deutsche Lufthansa AG и IAG SA (материнская компания British Airways), ожидают поставки широкофюзеляжного самолета Boeing 777X. Запуск этой модели уже задерживается на шесть лет и, как ожидается, состоится только в начале 2027 года.

Ситуацию усугубило прекращение работы правительства США, которое временно остановило проверки самолетов. Это, в частности, повлияло на утверждение типа сидений на новых Boeing 787 для Lufthansa, сообщил генеральный директор Карстен Шпор.

Руководители авиакомпаний выразили больший оптимизм по рынку короткомагистральных самолетов. Генеральный директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лири отметил, что Boeing добилась "значительного прогресса" в увеличении производства самолетов 737 Max, хотя поставки все еще происходят с задержками.

Ранее компания Boeing сообщила поставщикам о возможности увеличения производства 737 Max до 42 самолетов в месяц уже в октябре. Компания также готовится к двум дальнейшим повышениям темпов производства: одно ожидается в апреле, а другое – в конце 2026 года. Совокупно эти изменения могут потенциально довести ежемесячный выпуск 737 Max до 53 самолетов до конца следующего года.