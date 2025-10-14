Boeing та Airbus у кризі: як затримки поставок літаків шкодять планам авіаперевізників

Світові авіагіганти Boeing та Airbus зіткнулися з “безпрецедентними” затримками у сертифікації та постачанні нових літаків. За словами керівників провідних європейських перевізників, ця криза стримує їхні плани зростання та декарбонізації.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Затримки спричиняють проблеми у великих європейських перевізників. Генеральний директор Air France-KLM Бен Сміт заявив у вівторок, що абсолютно кожен постачальник відстає від графіка, і ситуація не покращилася з часів закінчення пандемії.

"Для деяких далекомагістральних літаків ми чекали на сертифікацію сім чи вісім років, що є безпрецедентним", — сказав Сміт, додавши, що авіакомпанії не мають надій на швидке покращення ситуації.

Проблеми з виведенням продукції на ринок посилилися через параліч ланцюга поставок, спричинений пандемією.

Boeing 777X: Авіакомпанії, включаючи Deutsche Lufthansa AG та IAG SA (материнська компанія British Airways), очікують на поставки широкофюзеляжного літака Boeing 777X. Запуск цієї моделі вже затримується на шість років і, як очікується, відбудеться лише на початку 2027 року.

Ситуацію погіршило припинення роботи уряду США, яке тимчасово зупинило перевірки літаків. Це, зокрема, вплинуло на затвердження типу сидінь на нових Boeing 787 для Lufthansa, повідомив генеральний директор Карстен Шпор.

Керівники авіакомпаній висловили більший оптимізм щодо ринку короткомагістральних літаків. Генеральний директор Ryanair Holdings Plc Майкл О'Лірі зазначив, що Boeing досягла "значного прогресу" у збільшенні виробництва літаків 737 Max, хоча поставки все ще відбуваються із затримками.

Раніше компанія Boeing повідомила постачальникам про можливість збільшення виробництва 737 Max до 42 літаків на місяць вже в жовтні. Компанія також готується до двох подальших підвищень темпів виробництва: одне очікується у квітні, а інше — наприкінці 2026 року. Сукупно ці зміни можуть потенційно довести щомісячний випуск 737 Max до 53 літаків до кінця наступного року.