Криза авіації: брак двигунів змушує розбирати новітні Airbus на запчастини

Дефіцит двигунів веде новітні Airbus на демонтаж / Depositphotos

Іспанський аеропорт Кастельон став "цвинтарем" для майже нових літаків, включаючи шестирічний Airbus A321neo. Глобальна криза, спричинена нестачею та затримками в обслуговуванні сучасних паливно-ефективних двигунів, змушує розбирати ці лайнери на дорогі запчастини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Двигуни дорожчі за літаки

Головною причиною такого незвичайного явища є дисбаланс на ринку, спричинений дефіцитом двигунів GTF від компанії Pratt & Whitney (P&W). Через значні затримки у виробництві та обслуговуванні, а також через виявлення рідкісного дефекту металу, що вимагає масштабних перевірок, вартість окремих двигунів як запасних частин зросла настільки, що в деяких випадках вони коштують більше, ніж сам літак.

За оцінками галузевих експертів, цей дисбаланс вже призвів до розбирання понад десятка новітніх літаків Airbus лише після кількох років експлуатації, і ще десятки очікують такої ж долі.

Прибутковий демонтаж

Іспанський аеропорт, який роками страждав від нестачі пасажирів, став центром прибуткової фінансової торгівлі, оскільки британська компанія eCube збирає деталі з майже нових літаків для клієнтів-інвесторів.

Лі Макконнеллог, генеральний директор eCube, зазначає, що ніколи раніше не бачив демонтажу в таких масштабах, особливо з двигунами, які встановлені на найпопулярніших літаках.

"Це парадокс, коли попит такий великий, чому люди взагалі повинні розлучатися з літаками", — прокоментував Остін Вілліс, генеральний директор Willis Lease, що придбала частину двигунів.

Фінансові власники часто заробляють більше на розбиранні двигунів, ніж на здачі в оренду цілого літака. За даними Cirium, двигуни можна здавати в оренду як запасні частини приблизно за $200 000 на місяць кожен, що є еквівалентом вартості оренди всього літака з двигунами.

Проблема P&W загострилася у 2023 році після виявлення дефекту, що вимагає перевірки 600-700 двигунів GTF до 2026 року. 

Таким чином, дорогоцінні силові установки вартістю до 20 мільйонів доларів витягуються з літаків і стають терміново необхідними запчастинами, тоді як корпуси лайнерів, розібрані до металу, залишаються на стоянках, символізуючи безпрецедентну кризу в авіаційній індустрії.

Нагадаємо, світові авіагіганти Boeing та Airbus зіткнулися з “безпрецедентними” затримками у сертифікації та постачанні нових літаків. За словами керівників провідних європейських перевізників, ця криза стримує їхні плани зростання та декарбонізації.

Автор:
Тетяна Бесараб