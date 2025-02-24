Крупнейший производитель сгущеного молока приобрел обанкротившийся "Гадячсыр" за 60% начальной цены

Черниговская группа компаний "Провиант", руководителем и владельцем которой является Валентин Запорощук (ТМ "Ичня", ТМ MamaMilla), через аукцион на "Прозоро.Продажи" приобрела обанкротившийся сырзавод "Гадячсыр" в Полтавской области. Предприятие продано за 44,03 млн грн, что на 40% дешевле стартовой цены в 73,4 млн грн, говорится в сообщении системы онлайн-аукционов.

Новый владелец получит комплекс промышленных зданий и вспомогательных сооружений завода "Гадячсыр", два земельных участка площадью 4 га и 0,7 га, а также около 900 инвентарных единиц различного оборудования.

По данным сервиса Youcontrol, ООО "Гадячсыр" уже пять лет не публикует финансовую отчетность. При этом в 2020 году компания получила 117 млн грн выручки, тогда как в 2016-м — около 1,5 млрд грн. Долговые обязанности предприятия увеличились с 2,1 млрд грн в 2016 году до 2,68 млрд грн в 2020 году.

В 2023 году "Гадячсыр" признан банкротом. Предприятие входило в холдинг "Альмира" Руслана Бадаева, которого считают связанным бизнес-интересами с эксгероем Украины Юрием Бойко. Кроме него, в холдинг входят:

Овручский молочноконсервный комбинат (МКК) в Житомирской области;

"Техмолпром" — молочные консервы и сухие молокопродукты, Полтавская область;

"Шишацкий МКК" — масло, спреды, сыры и творожные продукты, Полтавская область;

"Белогорьемолокопродукт" — сыры и сырные продукты, Хмельницкая область.

"Гадячсыр" была крупнейшим из предприятий "Альмиры". В 2012-2013 годах входила в рейтинг 200 крупнейших корпораций Украины по версии Forbes. Предприятие ориентировалось на сбыт сыров преимущественно в Россию.

Многомиллиардные долги есть и у других компаний Балюка. К примеру, 14 сентября 2023 года Укрэксимбанк отсудил у "Агропродекспорта" и "Техмолпрома" почти 2,6 млрд грн. Через неделю после этого Техмолпром вошел в процедуру банкротства.

Бизнес Запорощука в 2025 году планирует расширять производство

Кроме покупки "Гадячсыра", холдинг Валентина Запорощука планирует расширение производственных мощностей. Так, "Ичнянский МКК" в текущем году планирует запуск завода по производству кисломолочного сыра мощностью 300 тонн в месяц. Для его строительства привлечено 150 млн грн государственных средств по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Также холдинг планирует строительство фермы крупного рогатого скота на 4000 голов.

По информации самого ИМКК, производитель занимает около 25% украинского рынка в сегменте бутылированного и сгущенного молока, экспортирует продукцию в 38 стран. Бренды – "Ичня", MamaMilla и Milada.

ООО "Провиант" основано в 2003 году в Чернигове. Специализируется на переработке молока, производстве масла и творога, оптовой торговле молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами. В 2023 году компания получила 74,683 млн грн выручки и 8,3 млн грн чистой прибыли. Ее активы оцениваются в 122,32 млн грн.

Запорощук приобрел "Провиант" в октябре 2021 года у Александра Иванова.

Производственный процесс в ИМКК. Фото: телеграмм-канал министра агрополитики Виталия Коваля

Его активы консолидированы в группу компаний "PRAVIO", в которую кроме ИМКК и "Провианта" входит еще ряд агропромышленных предприятий, в том числе агрофирма "Маяк" (растениеводство) и компания "Обмачевские звезды" (животноводство и растениеводство).