Найбільший виробник згущеного молока в Україні придбав збанкркутілий "Гадячсир" за 60% початкової ціни

Чернігівська група компаній "Провіант", керівником та власником якої є Валентин Запорощук (ТМ "Ічня", ТМ MamaMilla), через аукціон на "Прозоро.Продажі" придбала збанкрутілий сирзавод “Гадячсир” в Полтавській областьі. Підприємство продане за 44,03 млн грн, що на 40% дешевше стартової ціни у 73,4 млн грн, йдеться в повідомленні системи онлайн-аукціонів.

Новий власник отримає комплекс промислових будівель і допоміжних споруд заводу "Гадячсир", дві земельних ділянки площею 4 га та 0,7 га, а також майже 900 інвентарних одиниць різного обладнання.

За даними сервісу Youcontrol, ТОВ "Гадячсир" вже п'ять років не публікує фінансову звітність. При цьому у 2020 році компанія отримала 117 млн грн виручки, тоді як у 2016-му — близько 1,5 млрд грн. Боргові зобов'язані підприємства збільшились з 2,1 млрд грн у 2016 році до 2,68 млрд грн у 2020 році.

У 2023 році "Гадячсир" визнано банкрутом. Підприємство входило до холдингу "Альміра" Руслана Бадаєва, якого вважають пов'язаним бізнес-інтересами з ексгероєм України Юрієм Бойком. Крім нього, в холдинг входять:

Овруцький молочноконсервний комбінат (МКК) в Житомирській області;

"Техмолпром" — молочні консерви та сухі молокопродукти, Полтавська область;

"Шишацький МКК" - олія, спреди, сири та сирні продукти, Полтавська область;

"Білогір'ямолокопродукт" — сири та сирні продукти, Хмельницька область.

"Гадячсир" була найбільшим із підприємств "Альміри". У 2012-2013 роках входила до рейтингу 200 найбільших корпорацій України за версією Forbes. Підприємство орієнтувалось на збут сирів переважно до Росії.

Багатомільярдні борги є й в інших компаній Балюка. Наприклад, 14 вересня 2023 року Укрексімбанк відсудив у "Агропродекспорта" і "Техмолпрома" майже 2,6 млрд грн. Через тиждень після цього Техмолпром увійшов у процедуру банкрутства.

Бізнес Запорощука у 2025 році розширюватиме виробництво

Крім купівлі "Гадячсиру", холдинг Валентина Запорощука планує розширення виробничих потужностей. Так, "Ічнянський МКК" у поточному році планує запуск заводу з вироблення кисломолочного сиру потужністю 300 тонн на місяць. Для його будівництва залучено 150 млн грн державних коштів за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Також холдинг планує будівництво ферми великої рогатої худоби на 4000 голів.

За інформацією самого ІМКК, виробник займає близько 25% українського ринку в сегменті молока бутильованого та згущеного, експортує продукцію до 38 країн. Бренди – "Ічня", MamaMilla та Milada.

ТОВ “Провіант” засновано 2003 року в Чернігові. Спеціалізується на переробці молока, виробництві масла та сиру, оптовій торгівлі молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами. У 2023 році компанія отримала 74,683 млн грн виторгу і 8,3 млн грн чистого прибутку. Її активи оцінюються в 122,32 млн грн.

Запорощук придбав “Провіант” у жовтні 2021 року у Олександра Іванова.

Виробничий процес на ІМКК. Фото: телеграм-канал міністра агрополітики Віталія Коваля

Його активи консолідовані в групу компаній "PRAVIO", до якої крім ІМКК та "Провіанту" належить іще ряд агропромислових підприємств, в тому числі агрофірма "Маяк" (рослинництво) та компанія "Обмачівські зірки" (тваринництво та рослинництво).