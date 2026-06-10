Крупнейший российский энергохолдинг предупредил об угрозе дефолта

"РусГидро" – крупнейшая в России генерирующая компания, на которую приходится 12% всей производимой в стране электроэнергии, – предупредила инвесторов об угрозе дефолта по своим долговым обязательствам, общий размер которых превышает триллион рублей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что "РусГидро" в материалах к годовому собранию акционеров сообщила, что к концу 2027 года ее чистый долг достигнет 1,3 триллиона рублей, а уже в этом году его соотношение к показателю EBITDA достигнет 6,2 – во столько раз задолженность компании превысит ее прибыль до выплат.

Это, как предупреждает "РусГидро", создает риски нарушения кредитных обязательств и кросс-дефолта - то есть ситуации, когда нарушение по одному займу автоматически по принципу "эффекта домино" влечет дефолт по всем долгам компании.

Причинами такой ситуации "РусГидро" называет реализацию масштабной инвестпрограммы, убыточность дочерних компаний, а также длительный период высокой учетной ставки Центробанка РФ.

62% "РусГидро" принадлежит государству. Компания управляет 60 гидроэлектростанциями, а также десятками ТЭС в 31 регионе России.

"РусГидро" столкнулась с трудностями еще в 2024 году, по итогам которого получила 61,2 млрд рублей чистого ущерба.

В прошлом году компания вернулась к прибыли – 117,9 млрд рублей, а в январе-марте 2026-го заработала еще 37,2 млрд рублей. Однако его долг увеличился на 40% за квартал.

10 июня на Московской бирже акции "РусГидро" упали на 10% и обновили исторический минимум, пробив "дно" кризиса 2008 года - 34 копейки за штуку.

Напомним, чистая прибыль российского газового монополиста "Газпром" в первом квартале 2026 года сократилась на 48% в годовом исчислении - до 345,2 млрд рублей против 660,4 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.