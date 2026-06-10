Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,84

+0,33

EUR

51,90

+0,54

Готівковий курс:

USD

44,95

44,70

EUR

52,30

52,00

Delo Index Туристична нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Галузеві лідери

2025 року
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Найбільший російський енергохолдинг попередив про загрозу дефолту

62% "РусГідро" належить державі
62% "РусГідро" належить державі

"РусГідро" - найбільша в Росії генеруюча компанія, на яку припадає 12% всієї виробленої в країні електроенергії, - попередила інвесторів про загрозу дефолту за своїми борговими зобов'язаннями, загальний розмір яких перевищує трильйон рублів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times. 

Зазначається, що "РусГідро" у матеріалах до річних зборів акціонерів повідомила, що до кінця 2027 року її чистий борг досягне 1,3 трильйона рублів, а вже цього року його співвідношення до показника EBITDA досягне 6,2 — у стільки разів заборгованість компанії перевищить її прибуток до виплат.

Це, як попереджає "РусГідро", створює ризики порушення кредитних зобов'язань та крос-дефолту — тобто ситуації, коли порушення за однією позикою автоматично за принципом "ефекту доміно" тягне за собою дефолт за всіма боргами компанії.

Причинами такої ситуації "РусГідро" називає реалізацію масштабної інвестпрограми, збитковість дочірних компаній, а також тривалий період високої облікової ставки Центробанку РФ.

62% "РусГідро" належить державі. Компанія управляє 60 гідроелектростанціями, а також десятками ТЕС у 31 регіоні Росії.

"РусГідро" зіткнулася з труднощами ще в 2024 році, за підсумками якого отримала 61,2 млрд рублів чистого збитку.

Минулого року компанія повернулася до прибутку - 117,9 млрд рублів, а в січні-березні 2026-го заробила ще 37,2 млрд рублів. Однак її борг збільшився на 40% за квартал.

10 червня на Московській біржі акції "РусГідро" впали на 10% і оновили історичний мінімум, пробивши "дно" кризи 2008 року — 34 копійки за штуку.

Нагадаємо, чистий прибуток російського газового монополіста "Газпром" у першому кварталі 2026 року скоротився на 48% у річному вимірі — до 345,2 млрд рублів проти 660,4 млрд рублів за аналогічний період минулого року.

Автор:
Світлана Манько