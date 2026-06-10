Найбільший російський енергохолдинг попередив про загрозу дефолту

"РусГідро" - найбільша в Росії генеруюча компанія, на яку припадає 12% всієї виробленої в країні електроенергії, - попередила інвесторів про загрозу дефолту за своїми борговими зобов'язаннями, загальний розмір яких перевищує трильйон рублів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що "РусГідро" у матеріалах до річних зборів акціонерів повідомила, що до кінця 2027 року її чистий борг досягне 1,3 трильйона рублів, а вже цього року його співвідношення до показника EBITDA досягне 6,2 — у стільки разів заборгованість компанії перевищить її прибуток до виплат.

Це, як попереджає "РусГідро", створює ризики порушення кредитних зобов'язань та крос-дефолту — тобто ситуації, коли порушення за однією позикою автоматично за принципом "ефекту доміно" тягне за собою дефолт за всіма боргами компанії.

Причинами такої ситуації "РусГідро" називає реалізацію масштабної інвестпрограми, збитковість дочірних компаній, а також тривалий період високої облікової ставки Центробанку РФ.

62% "РусГідро" належить державі. Компанія управляє 60 гідроелектростанціями, а також десятками ТЕС у 31 регіоні Росії.

"РусГідро" зіткнулася з труднощами ще в 2024 році, за підсумками якого отримала 61,2 млрд рублів чистого збитку.

Минулого року компанія повернулася до прибутку - 117,9 млрд рублів, а в січні-березні 2026-го заробила ще 37,2 млрд рублів. Однак її борг збільшився на 40% за квартал.

10 червня на Московській біржі акції "РусГідро" впали на 10% і оновили історичний мінімум, пробивши "дно" кризи 2008 року — 34 копійки за штуку.

Нагадаємо, чистий прибуток російського газового монополіста "Газпром" у першому кварталі 2026 року скоротився на 48% у річному вимірі — до 345,2 млрд рублів проти 660,4 млрд рублів за аналогічний період минулого року.