Крупнейший суверенный фонд мира получил $247 млрд. прибыли в 2025 году

Норвежский суверенный фонд благосостояния, крупнейший в мире с активами на $2,2 трлн, сообщил о прибыли в 2025 году в размере 2,36 трлн норвежских крон или $247 млрд.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Прибыль была обусловлена ростом акций технологических, финансовых и сырьевых компаний и лишь немного уступила рекордный результат 2024 года. Рентабельность инвестиций в 2025 году составила 15,1%, что на 0,28 процентного пункта ниже бенчмарка, установленного министерством финансов Норвегии.

Несмотря на обеспокоенность высоким уровнем государственного долга США и других стран, фонд продолжил наращивать вложения в казначейские облигации США. По состоянию на 31 декабря 2025 года их стоимость выросла до $199 млрд, или 9,4% общего портфеля, по сравнению с $181 млрд (9,2%) на конец июня.

Заместитель генерального директора фонда Тронде Гранде пояснил, что рост инвестиций в долговые инструменты обусловлен правилами ребалансирования, согласно которым около 70% активов должны быть вложены в акции, а около 30% - в облигации.

В то же время, руководство фонда повторило свою обеспокоенность глобальной долговой нагрузкой. Генеральный директор Николай Танген отметил, что высокий уровень суверенного долга является отрицательным фактором не только для США, но и для многих других стран. По результатам стресс-тестов в случае регионального долгового кризиса фонд может потерять до 32% своей стоимости.

По состоянию на конец 2025 года 52,9% активов фонда были инвестированы в США – в акции, облигации и недвижимость. За последние пять лет доля казначейских облигаций США в портфеле фонда стабильно росла — с 6,9% в 2021 году до 9,4% в 2025 году.

Самым большим риском для фонда Танген назвал фрагментацию мировой экономики и сокращение международной торговли. По оценкам стресс-тестирования такой сценарий может привести к падению стоимости активов на 37%. Отдельный риск также связан с возможной коррекцией в секторе искусственного интеллекта, что способно сократить стоимость портфеля на 35%.

За два месяца Норвегия выделила Украине 715 млн долларов. 315 млн долларов ушло на новый пакет американского оружия для Украины, а еще 400 – на поддержку Украины, распределив финансирование поровну между бюджетными потребностями и подготовкой к зимнему периоду.