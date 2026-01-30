Найбільший суверенний фонд світу отримав $247 млрд прибутку у 2025 році

Норвезький суверенний фонд добробуту, найбільший у світі з активами на $2,2 трлн, повідомив про прибуток у 2025 році в розмірі 2,36 трлн норвезьких крон, або $247 млрд.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Прибуток був зумовлений зростанням акцій технологічних, фінансових і сировинних компаній та лише трохи поступився рекордному результату 2024 року. Рентабельність інвестицій у 2025 році склала 15,1%, що на 0,28 відсоткового пункту нижче за бенчмарк, встановлений міністерством фінансів Норвегії.

Попри занепокоєння щодо високого рівня державного боргу США та інших країн, фонд продовжив нарощувати вкладення в казначейські облігації США. Станом на 31 грудня 2025 року їхня вартість зросла до $199 млрд, або 9,4% від загального портфеля, порівняно з $181 млрд (9,2%) на кінець червня.

Заступник генерального директора фонду Тронде Гранде пояснив, що зростання інвестицій у боргові інструменти зумовлене правилами ребалансування, за якими близько 70% активів мають бути вкладені в акції, а близько 30% — в облігації.

Водночас керівництво фонду повторило свою стурбованість глобальним борговим навантаженням. Генеральний директор Ніколай Танген зазначив, що високий рівень суверенного боргу є негативним фактором не лише для США, а й для багатьох інших країн. За результатами стрес-тестів, у разі регіональної боргової кризи фонд може втратити до 32% своєї вартості.

Станом на кінець 2025 року 52,9% активів фонду було інвестовано в США — в акції, облігації та нерухомість. За останні п’ять років частка казначейських облігацій США у портфелі фонду стабільно зростала — з 6,9% у 2021 році до 9,4% у 2025-му.

Найбільшим ризиком для фонду Танген назвав фрагментацію світової економіки та скорочення міжнародної торгівлі. За оцінками стрес-тестування, такий сценарій може призвести до падіння вартості активів на 37%. Окремий ризик також пов’язаний з можливою корекцією в секторі штучного інтелекту, що здатна скоротити вартість портфеля на 35%.

Додамо, що за два місяці Норвегія виділила Україні 715 млн доларів. 315 млн доларів пішло на новий пакет американської зброї для України, а ще 400 - на підтримку України, розподіливши фінансування порівну між бюджетними потребами та підготовкою до зимового періоду.