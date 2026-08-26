Крупнейший в мире контейнерный перевозчик MSC частично возвращает суда в Красное море

Крупнейшая в мире судоходная линия MSC (Mediterranean Shipping Company) частично восстанавливает движение контейнеровозов через Красное море и Суэцкий канал. Компания присоединяется к конкурентам в постепенном возвращении на кратчайший торговый маршрут между Азией и Европой, перевозчики которого массово избегали с конца 2023 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

В женевской штаб-квартире MSC заявили, что решение было принято после всестороннего анализа условий безопасности и операционных условий в регионе. Изменения касаются рейсов в обоих направлениях.

Этот шаг состоялся спустя почти два месяца после того, как о частичном возвращении к Суэцкому каналу объявили европейские партнеры в альянсе Gemini — компании Maersk и Hapag-Lloyd.

Восстановление трафика и разгрузка портов

По данным аналитической платформы Freightos, количество ежедневных рейсов контейнеровозов через Суэцкий канал постепенно растет. 25 августа 7-дневный совокупный показатель проходов судов по обоим направлениям достиг 50, повторив максимальный уровень года. Отраслевые эксперты предполагают, что при сохранении текущей динамики судоходство по Красному морю может полностью нормализоваться до конца года.

Большинство грузовых судов обходили регион через южноафриканский мыс Доброй Надежды с конца 2023 года из-за систематических атак йеменских хуситов, а затем из-за эскалации вокруг Ирана.

Возврат на более короткий маршрут через Суэц имеет критическое значение для рынка:

высвобождается дополнительная провозная способность торгового флота;

снижается ценовое давление на глобальные ставки контейнерного фрахта;

уменьшаются задержки и перегрузки в крупнейших портах Дальнего Востока и Европы, которые долгое время страдали от сбоев в логистических цепях.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за закрытия Ормузского пролива Суэцкий канал повысит плату для большинства судов. Администрация Суэцкого канала объявила о повышении дополнительного транзитного сбора для танкеров, газовозов, балкеров и контейнеровозов.