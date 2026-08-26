Найбільший у світі контейнерний перевізник MSC частково повертає судна в Червоне море

Найбільша у світі судноплавна лінія MSC (Mediterranean Shipping Company) частково відновлює рух контейнеровозів через Червоне море та Суецький канал. Компанія приєднується до конкурентів у поступовому поверненні на найкоротший торговельний маршрут між Азією та Європою, якого перевізники масово уникали з кінця 2023 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

У женевській штаб-квартирі MSC заявили, що рішення ухвалили після всебічного аналізу безпекових та операційних умов у регіоні. Зміни стосуються рейсів в обох напрямках.

Цей крок відбувся майже через два місяці після того, як про часткове повернення до Суецького каналу оголосили європейські партнери в альянсі Gemini — компанії Maersk і Hapag-Lloyd.

Відновлення трафіку та розвантаження портів

За даними аналітичної платформи Freightos, кількість щоденних рейсів контейнеровозів через Суецький канал поступово зростає. 25 серпня 7-денний сукупний показник проходів суден в обох напрямках досяг 50, повторивши максимальний рівень року. Галузеві експерти припускають, що за збереження поточної динаміки судноплавство Червоним морем може повністю нормалізуватися до кінця року.

Більшість вантажних суден оминали регіон через південноафриканський мис Доброї Надії з кінця 2023 року через систематичні атаки єменських хуситів, а згодом — через ескалацію навколо Ірану.

Повернення на коротший маршрут через Суец має критичне значення для ринку:

вивільняється додаткова провізна спроможність торговельного флоту;

знижується ціновий тиск на глобальні ставки контейнерного фрахту;

зменшуються затримки та перевантаження в найбільших портах Далекого Сходу та Європи, які тривалий час потерпали від збоїв у логістичних ланцюгах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через закриття Ормузької протоки Суецький канал підвищить плату для більшості суден. Адміністрація Суецького каналу оголосила про підвищення додаткових транзитних зборів для танкерів, газовозів, балкерів і контейнеровозів.