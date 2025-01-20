Кто такой Майкл Уолтц — полковник Нацгвардии и ветеран спецназа вскоре станет советником президента США по безопасности

Советником Президента США по национальной безопасности планируют назначить Майкла Уолтца — полковника Нацгвардии и ветерана спецназа с опытом участия в боевых операциях. В ноябре избранный президент США Дональд Трамп пригласил Уолтца на этот пост. Ожидается, что решение об утверждении в должности Трамп будет валить вскоре после своей инаугурации.

Во времена бывшего президента этот пост занимал Джейк Салливан, последовательный сторонник идеи "не провоцировать Путина" и занимать более осторожную позицию в войне. Один из самых авторитетных журналистов-расследователей в США, Боб Вудворт в своей новой книге "Война", изданной в 2024 году, вспоминает о Салливане, что тот был воспитан отцом-пацифистом. Более того, он называет его отца "сознательным отказником" от участия в войне во Вьетнаме, то есть он был больше человеком, которые теперь в Украине назвали бы "уклонистом". В детстве Салливану запрещено было играть в компьютерные игры или иметь водяной пистолет.

Майкл Уолтц — полная противоположность. "Я воевал за вас в бою, я буду воевать за вас в Конгрессе" — девиз его компании. 26 лет армейской службы, участие в боевых операциях.

В 2014 году издал книгу "Воин-дипломат" о своем опыте войны в Афганистане и дипломатической службе в правительстве США.

Уолтц выложил фото перед эфиром Fox News в августе 2024 и подписал его "зеленые береты идут во вражеский тыл". Источник: публичная страница Уолтца на Facebook.

Отношение Уолтца к Украине

Майк Уолтц несколько лет подряд критиковал президента Джо Байдена за чрезмерную помощь Украине во время войны. По его словам, миллионы долларов следовало бы направить в национальную безопасность США.

"Путин, конечно, виноват, как Аль-Каида была виновата в 9/11. Но были ли такие политические решения, как задержка летальной помощи, отмена санкций по газопроводу Nordstream 2 или катастрофический выход Байдена из Афганистана, сделавший войну более вероятной? В конце концов, Путин ворвался к соседу за каждого президента, начиная с Билла Клинтона, за исключением Дональда Трампа. С той суммой денег, которую американцы просят потратить, мы заслуживаем знать, в чем мы проиграли", — заявил Уолтц в сентябре 2023 года.

В ноябре прошлого года Уолтц сообщал, что для того, чтобы не допустить в будущем повторного вторжения РФ в Украину потенциальное мирное соглашение должно включать гарантии безопасности. Для этого Трамп может снять ограничения на дальнобойное оружие для Украины, а также усилить энергетические санкции против России, чтобы заставить главу Кремля сесть за стол переговоров.

Перед инаугурацией Трампа его соратник заявил, что Украина должна снизить мобилизационный возраст до 18 лет из-за проблем с человеческим ресурсом и озвучил три "ключевых части" плана для прекращения войны. "Номер один: кого мы посадим за стол переговоров? Во-вторых, как нам привести их к столу переговоров? И, в-третьих, какие рамки соглашения? Президент Трамп четко говорит, что эту войну нужно прекратить. Я считаю, что все должны согласиться с этим", — сказал Уолтц в интервью на телеканале CBS 19 января.