Хто такий Майкл Волтц — полковник Нацгвардії та ветеран спецназу невдовзі стане радником президента США з питань безпеки

Радником Президента США з питань національної безпеки планують призначити Майкла Волтца — полковника Нацгвардії та ветерана спецназу з досвідом участі в бойових операціях. У листопаді обраний президент США Дональд Трамп запросив Волтца на цю посаду. Очікується, що рішення про затвердження на посаді Трамп увалить невдовзі після своєї інавгурації.

За часів колишнього президента цю посаду обіймав Джейк Салліван, послідовний прихильник ідеї "не провокувати Путіна" та займати більш обережну позицію у війні. Один з найавторитетніших журналістів-розслідувачів в США, Боб Вудворт у своїй новій книзі "Війна", яка була видана у 2024 році, згадує про Саллівана, що той був вихований батьком-пацифістом. Ба більше, він називає його батька “свідомим відмовником” від участі у війні у В’єтнамі, тобто він був більше людиною, які тепер в Україні назвали б “ухилянтомм”. В дитинстві Саллівану було заборонено грати в комп'ютерні ігри або мати водяний пістолет.

Майкл Волтц — повна протилежність. “Я воював за вас в бою, я воюватиму за вас в Конгресі” — девіз його компанії. 26 років армійської служби, участь в бойових операціях.

У 2014 році видав книгу "Воїн-дипломат" про свій досвід війні в Афганістані та дипломатичної служби в уряді США.

Волтц виклав фото перед ефіром Fox News у серпні 2024 та підписав його "зелені берети йдуть у ворожий тил". Джерело: публічна сторінка Волтца на Facebook.

Відношення Волтца до України

Майк Волтц кілька років поспіль критикував президента Джо Байдена за надмірну допомогу Україні під час війни. За його словами, мільйони доларів варто було б направити у національну безпеку США.

"Путін, звичайно, винен, як Аль-Каїда була винна в 9/11. Але чи були такі політичні рішення, як-от затримка летальної допомоги, скасування санкцій щодо газопроводу Nordstream 2 або катастрофічний вихід Байдена з Афганістану, який зробив війну більш імовірною? Зрештою, Путін вдерся до сусіда за кожного президента, починаючи з Білла Клінтона, за винятком Дональда Трампа. З тією сумою грошей, яку американці просять витратити, ми заслуговуємо знати, у чому ми програли", — заявив Волтц у вересні 2023 року.

У листопаді минулого року Волтц повідомляв, що для того, щоб не допустити в майбутньому повторного вторгнення РФ в Україну потенційна мирна угода має включати гарантії безпеки. Для цього, зокрема, Трамп може зняти обмеження на далекобійну зброю для України, а також посилити енергетичні санкції проти Росії, щоб змусити главу Кремля сісти за стіл переговорів.

Перед інавгурацією Трампа його соратник заявив, що Україна мусить знизити мобілізаційний вік до 18 років через проблеми з людським ресурсом і озвучив три "ключові частини" плану для припинення війни. "Номер один: кого ми посадимо за стіл переговорів? По-друге, як нам привести їх до столу переговорів? І по-третє, які рамки угоди? Президент Трамп чітко каже, що цю війну потрібно припинити. Я вважаю, що всі мають погодитися з цим", – сказав Волтц в інтерв’ю на телеканалі CBS 19 січня.