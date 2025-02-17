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Купить готовый бизнес: какие цены и что предлагают

предпринимательство
Фото: Freepik

Самый высокий спрос на продажу готового бизнеса в Киевской области. Чаще всего покупатели интересуются покупкой магазинов кафе, ресторанов и кафе.

Об этом сообщила пресс-служба OLX.

Отмечается, что, несмотря на сложные экономические условия, рынок купли-продажи бизнеса в Украине демонстрирует активность. Предприниматели все чаще рассматривают возможность инвестирования в новые проекты или продажи существующих, что создает новые возможности для развития бизнеса.

Объявления о каком типе бизнеса получают больше всего отзывов?

Согласно данным OLX, наиболее востребованными среди покупателей стали офлайн магазины : спрос на них вырос на 40% по сравнению с январем 2024 года и составляет 5564 отзыва. В то же время количество предложений также возросло на 54%, до более чем 5 тысяч объявлений.

Активность покупателей возросла и в сегменте продаж предприятий или компаний: количество отзывов на такие объявления увеличилось на 35%, предложений стало больше на 10% — 421.

Что касается других видов бизнеса, то с января 2024 по январь 2025 количество предложений и отзывов изменилось следующим образом:

  • Аккаунты в соцсетях: количество предложений снизилось на 7% до 789, в то же время число отзывов упало на 15% до чуть более 6 тысяч.
  • Интернет-магазины: количество объявлений о продаже упало на 23% до 164, число отзывов уменьшилось на 34% и составило по состоянию на январь 2025 – 509.
  • Кафе, рестораны, кофейни: число объявлений о продаже возросло на 24% до 1685, уровень спроса остался неизменным.
  • Франшизы: количество объявлений росло на 30% в то время как спрос упал на -21%.

На OLX больше всего объявлений по продаже кафе, ресторанов или кофеен (1 695), магазинов (1 559) и аккаунтов в соцсетях (789).

В каких регионах самый большой спрос на бизнес?

Как отмечают аналитики, регионально высокий спрос на продажу бизнеса в Киевской области: кафе, рестораны, кофейни (4 023 отзыва на объявление о продаже), аккаунты в соцсетях (2 165 отзывов на объявление о продаже) и магазины (2 122 отзыва на объявление о продаже).

Также высок уровень заинтересованности в таких регионах:

  • Днепропетровщина – кафе, рестораны, кофейни (1 070 отзывов).
  • Киевщина – предприятия, компании (965 отзывов).
  • Одесщина – аккаунты в соцсетях (809 отзывов) и кафе, рестораны, кофейни (767 отзывов).
  • Львовщина – аккаунты в соцсетях (696 отзывов).

Где самый дорогой бизнес?

Среди предложений на OLX самой высокой медианной стоимостью отличается категория «Предприятия и компании» . Самая дорогая медианная цена зафиксирована в:

  • Хмельницкой области – 34 млн. грн (6 объявлений).
  • Полтавской области – 7,2 млн. грн (8 объявлений).
  • Запорожской области – 5,1 млн грн (2 объявления).
Автор:
Светлана Манько