Купить готовый бизнес: какие цены и что предлагают

Самый высокий спрос на продажу готового бизнеса в Киевской области. Чаще всего покупатели интересуются покупкой магазинов кафе, ресторанов и кафе.

Об этом сообщила пресс-служба OLX.

Отмечается, что, несмотря на сложные экономические условия, рынок купли-продажи бизнеса в Украине демонстрирует активность. Предприниматели все чаще рассматривают возможность инвестирования в новые проекты или продажи существующих, что создает новые возможности для развития бизнеса.

Объявления о каком типе бизнеса получают больше всего отзывов?

Согласно данным OLX, наиболее востребованными среди покупателей стали офлайн магазины : спрос на них вырос на 40% по сравнению с январем 2024 года и составляет 5564 отзыва. В то же время количество предложений также возросло на 54%, до более чем 5 тысяч объявлений.

Активность покупателей возросла и в сегменте продаж предприятий или компаний: количество отзывов на такие объявления увеличилось на 35%, предложений стало больше на 10% — 421.

Что касается других видов бизнеса, то с января 2024 по январь 2025 количество предложений и отзывов изменилось следующим образом:

Аккаунты в соцсетях: количество предложений снизилось на 7% до 789, в то же время число отзывов упало на 15% до чуть более 6 тысяч.

Интернет-магазины: количество объявлений о продаже упало на 23% до 164, число отзывов уменьшилось на 34% и составило по состоянию на январь 2025 – 509.

Кафе, рестораны, кофейни: число объявлений о продаже возросло на 24% до 1685, уровень спроса остался неизменным.

Франшизы: количество объявлений росло на 30% в то время как спрос упал на -21%.

На OLX больше всего объявлений по продаже кафе, ресторанов или кофеен (1 695), магазинов (1 559) и аккаунтов в соцсетях (789).

В каких регионах самый большой спрос на бизнес?

Как отмечают аналитики, регионально высокий спрос на продажу бизнеса в Киевской области: кафе, рестораны, кофейни (4 023 отзыва на объявление о продаже), аккаунты в соцсетях (2 165 отзывов на объявление о продаже) и магазины (2 122 отзыва на объявление о продаже).

Также высок уровень заинтересованности в таких регионах:

Днепропетровщина – кафе, рестораны, кофейни (1 070 отзывов).

Киевщина – предприятия, компании (965 отзывов).

Одесщина – аккаунты в соцсетях (809 отзывов) и кафе, рестораны, кофейни (767 отзывов).

Львовщина – аккаунты в соцсетях (696 отзывов).

Где самый дорогой бизнес?

Среди предложений на OLX самой высокой медианной стоимостью отличается категория «Предприятия и компании» . Самая дорогая медианная цена зафиксирована в: