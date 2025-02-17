Купити готовий бізнес: які ціни та що пропонують

Найвищий попит на продаж готового бізнесу на Київщині. Найчастіше покупці цікавляться купівлею магазинів кафе, ресторанів та кав'ярень.

Про це повідомила пресслужба OLX.

Зазначається, що попри складні економічні умови, ринок купівлі-продажу бізнесу в Україні демонструє активність. Підприємці все частіше розглядають можливість інвестування у нові проєкти або продажу вже існуючих, що створює нові можливості для розвитку бізнесу.

Оголошення про який тип бізнесу отримують найбільше відгуків?

Згідно з даними OLX, найбільш затребуваними серед покупців стали офлайн магазини: попит на них зріс на 40% порівняно із січнем 2024 року та становить 5 564 відгуки. Водночас кількість пропозицій також зросла на 54%, до понад 5 тисяч оголошень.

Активність покупців зросла і в сегменті продажу підприємств чи компаній: кількість відгуків на такі оголошення збільшилася на 35%, пропозицій стало більше на 10% – 421.

Щодо інших видів бізнесу, то з січня 2024 по січень 2025 року кількість пропозицій та відгуків змінилась наступним чином:

Акаунти в соцмережах: кількість пропозицій знизилась на 7% до 789, водночас число відгуків впало на 15% до трохи більше як 6 тисяч.

Інтернет-магазини: кількість оголошень про продаж впала на 23% до 164, число відгуків зменшилось на 34% і становило станом на січень 2025 – 509.

Кафе, ресторани, кав'ярні: число оголошень про продаж зросло на 24% до 1 685, рівень попиту залишився незмінний.

Франшизи: кількість оголошень росла на 30% в той час, як попит впав на -21%.

Кількісно на OLX найбільше оголошень з продажу кафе, ресторанів чи кавʼярень (1 695), магазинів (1 559) та акаунтів у соцмережах (789).

У яких регіонах найбільший попит на бізнес?

Як зауважують аналітики, регіонально найвищий попит на продаж бізнесу на Київщині: кафе, ресторани, кав'ярні (4 023 відгуки на оголошення про продаж), акаунти в соцмережах (2 165 відгуків на оголошення про продаж) та магазини (2 122 відгуки на оголошення про продаж).

Також високий рівень зацікавленості у таких регіонах:

Дніпропетровщина – кафе, ресторани, кав’ярні (1 070 відгуків).

Київщина – підприємства, компанії (965 відгуків).

Одещина – акаунти в соцмережах (809 відгуків) та кафе, ресторани, кав’ярні (767 відгуків).

Львівщина – акаунти в соцмережах (696 відгуків).

Де найдорожчий бізнес?

Серед пропозицій на OLX найвищою медіанною вартістю вирізняється категорія «Підприємства та компанії». Найдорожча медіанна ціна зафіксована у: