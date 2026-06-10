Курс на переработку: Украина остается главным поставщиком зерновых в мире, но меняет стратегию

Украина остается поставщиком зерна на мировом рынке. По предварительным оценкам, в 2025/26 маркетинговом году страна может экспортировать около 14 млн. тонн пшеницы, 25 млн. тонн кукурузы и 1,52 млн. тонн ячменя. Это около 6%, 12% и 4% мирового экспорта указанных культур соответственно. В то же время, задачей для аграрной отрасли является создание стоимости внутри страны за счет увеличения доли переработанной продукции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

"Мы сохранили экспорт, адаптировали логистику и доказали надежность украинского агросектора для мирового рынка. Теперь наша задача – создавать больше стоимости внутри страны. У нас уже есть сильные примеры: подсолнечное масло и шрот, где Украина удерживает мощные позиции, также биоэтанол, экспорт которого с начала полномасштабной войны вырос почти втрое", - отметил заместитель министра Тарас Высоцкий во время выступления на конференции "Определение будущих движущих сил мировой торговли зерном" в Лондоне.

Однако Украине все важнее увеличивать долю переработанной продукции в аграрном экспорте. В частности, распространять переработку по таким направлениям: зерно, сою, рапс, кормовые ингредиенты, биотопливо и биоэкономику.

Для этого необходимы инвестиции в перерабатывающие мощности, доступ к финансированию, страхование военных рисков, стабильная торговая политика, гармонизация стандартов с ЕС и защита инвестиций.

Этот подход направлен на усиление позиций Украины на внешних рынках, повышение устойчивости экспорта и увеличение экономической отдачи аграрного сектора.

Напомним, по состоянию на 1 мая 2026 года запасы зерновых и зернобобовых культур в Украине составили 12,7 млн тонн, что на 4,8 млн тонн больше, чем годом ранее. Больше всего выросли запасы пшеницы, кукурузы и ячменя - в пределах 58-67%.