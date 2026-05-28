Запасы зерна в Украине превысили прошлогодние показатели почти на 5 млн тонн

Пшеница
Украина нарастила запасы пшеницы, кукурузы и ячменя / Unsplash

По состоянию на 1 мая 2026 года запасы зерновых и зернобобовых культур в Украине составили 12,7 млн тонн, что на 4,8 млн тонн больше, чем годом ранее. Больше всего выросли запасы пшеницы, кукурузы и ячменя - в пределах 58-67%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Зерновой биржи".

В Украине выросли запасы зерна

В частности, запасы зерна на аграрных предприятиях выросли на 52,8% и достигли 8,1 млн. тонн. На предприятиях, занимающихся хранением и переработкой, объемы увеличились на 74,5% – до 4,6 млн тонн.

В разрезе культур зафиксирован рост запасов по сравнению с прошлым годом: пшеницы – на 67,5% (до 4,4 млн тонн), кукурузы на зерно – на 58,7% (до 7,1 млн тонн), ячменя – на 66,5% (до 589,2 тыс. тонн), ржи – на 7,6% (до 39,5 тис. тонн).

В то же время запасы подсолнечника сократились на 9,1% и составили 2,05 млн. тонн.

Напомним, на украинском рынке кукурузы продолжается рост цен на фоне активного экспортного спроса, включая Турцию, и уменьшение предложения от производителей. Дополнительная поддержка рынка обеспечивает повышение биржевых котировок и ограниченная активность фермеров в продажах.

Автор:
Ольга Опенько