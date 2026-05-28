Запаси зерна в Україні перевищили торішні показники майже на 5 млн тонн

Станом на 1 травня 2026 року запаси зернових та зернобобових культур в Україні становили 12,7 млн тонн, що на 4,8 млн тонн більше, ніж роком раніше. Найбільше зросли запаси пшениці, кукурудзи та ячменю - у межах 58–67%.

В Україні зросли запаси зерна

Зокрема, запаси зерна на аграрних підприємствах зросли на 52,8% і досягли 8,1 млн тонн. На підприємствах, що займаються зберіганням і переробкою, обсяги збільшилися на 74,5% - до 4,6 млн тонн.

У розрізі культур зафіксовано зростання запасів порівняно з минулим роком: пшениці - на 67,5% (до 4,4 млн тонн), кукурудзи на зерно - на 58,7% (до 7,1 млн тонн), ячменю - на 66,5% (до 589,2 тис. тонн), жита - на 7,6% (до 39,5 тис. тонн).

Водночас запаси соняшнику скоротилися на 9,1% і становили 2,05 млн тонн.

Нагадаємо, на українському ринку кукурудзи триває зростання цін на тлі активного експортного попиту, зокрема з боку Туреччини, та зменшення пропозиції від виробників. Додаткову підтримку ринку забезпечує підвищення біржових котирувань і обмежена активність фермерів у продажах.