Курс валют на 1 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова существенно снизился, в то же время евро подешевел на четырнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 1.10.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,14 грн (-18 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,30 грн (-14 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,31 грн (-4 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,20/41,29
|Евро
|48,60/48,77
|Злотый
|11,35/11,45
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 1 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|40,75/41,35
|47,70/48,70
|11,10/11,30
|Ощадбанк
|41,15/41,65
|48,20/48,90
|11,10/11,30
|ПУМБ
|41,10/41,70
|48,20/48,90
|11,00/11,30
|Укргазбанк
|41,15/41,75
|48,20/48,90
|11,10/11,30
|Райффайзен
|40,95/41,30
|48,00/48,72
|11,00/11,30
Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.