Курс валют на 1 октября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снова существенно снизился, в то же время евро подешевел на четырнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 1.10.2025 (среда).

Курс доллара

1 доллар США – 41,14 грн (-18 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,30 грн (-14 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,31 грн (-4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,20/41,29 Евро 48,60/48,77 Злотый 11,35/11,45

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 1 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 40,75/41,35 47,70/48,70 11,10/11,30 Ощадбанк 41,15/41,65 48,20/48,90 11,10/11,30 ПУМБ 41,10/41,70 48,20/48,90 11,00/11,30 Укргазбанк 41,15/41,75 48,20/48,90 11,10/11,30 Райффайзен 40,95/41,30 48,00/48,72 11,00/11,30

Национальный банк в очередной раз смягчил валютные ограничения, введенные с начала полномасштабной войны. Почему это произошло именно сейчас и кто и что от этого получит читайте в материале Delo.ua.