Курс валют на 10 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на 9 копеек, в то же время евро подорожало на 4 копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.04.2026 года (пятница).

Курс доллара

1 доллар США – 43,47 грн (+9 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,80 грн (+4 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,94 грн (+1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 43,43/43,55 Евро 50,70/50,95 Злотый 11,75/11,91

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 10 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 43,30/43,75 50,45/51,35 Ощадбанк 43,35/ 43,80 50,50/51,45 11,95/12,40 ПУМБ 43,35/ 43,80 50,30/51,45 11,95/12,40 Укргазбанк 43,35/ 43,80 50,35/51,45 11,95/12,40 Райффайзен 43,30/ 43,74 50,30/51,25

Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.