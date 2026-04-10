Курс валют на 10 апреля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился на 9 копеек, в то же время евро подорожало на 4 копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.04.2026 года (пятница).
Курс доллара
- 1 доллар США – 43,47 грн (+9 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 50,80 грн (+4 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,94 грн (+1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|43,43/43,55
|Евро
|50,70/50,95
|Злотый
|11,75/11,91
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 10 апреля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|43,30/43,75
|50,45/51,35
|Ощадбанк
|43,35/ 43,80
|50,50/51,45
|11,95/12,40
|ПУМБ
|43,35/ 43,80
|50,30/51,45
|11,95/12,40
|Укргазбанк
|43,35/ 43,80
|50,35/51,45
|11,95/12,40
|Райффайзен
|43,30/ 43,74
|50,30/51,25
Отметим, валютный рынок Украины в апреле будет демонстрировать относительную стабильность, несмотря на давление со стороны цен на топливо. По прогнозам банкиров, ситуативные колебания на наличном рынке будут сдержанны, а курс покупки доллара может временно снизиться из-за роста предложения от населения.