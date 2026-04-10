Курс валют на 10 квітня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на 9 копійок, водночас євро подорожчало на 4 копійки.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 10.04.2026 (п'ятниця).
Курс долара
- 1 долар США – 43,47 грн (+9 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 50,80 грн (+4 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,94 грн (+1 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|43,43/43,55
|Євро
|50,70/50,95
|Злотий
|11,75/11,91
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 10 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|43,30/43,75
|50,45/51,35
|Ощадбанк
|43,35/ 43,80
|50,50 / 51,45
|11,95 / 12,40
|ПУМБ
|43,35/ 43,80
|50,30 / 51,45
|11,95 / 12,40
|Укргазбанк
|43,35/ 43,80
|50,35 / 51,45
|11,95 / 12,40
|Райффайзен
|43,30/ 43,74
|50,30 / 51,25
Зауважимо, валютний ринок України, у квітні демонструватиме відносну стабільність, попри тиск з боку цін на пальне. За прогнозами банкірів, ситуативні коливання на готівковому ринку будуть стриманими, а курс купівлі долара може тимчасово знизитися через зростання пропозиції від населення.