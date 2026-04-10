Курс валют на 10 квітня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на 9 копійок, водночас євро подорожчало на 4 копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 10.04.2026 (п'ятниця).

Курс долара

1 долар США – 43,47 грн (+9 коп.).

Курс євро

1 євро – 50,80 грн (+4 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,94 грн (+1 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 43,43/43,55 Євро 50,70/50,95 Злотий 11,75/11,91

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 10 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 43,30/43,75 50,45/51,35 Ощадбанк 43,35/ 43,80 50,50 / 51,45 11,95 / 12,40 ПУМБ 43,35/ 43,80 50,30 / 51,45 11,95 / 12,40 Укргазбанк 43,35/ 43,80 50,35 / 51,45 11,95 / 12,40 Райффайзен 43,30/ 43,74 50,30 / 51,25

Зауважимо, валютний ринок України, у квітні демонструватиме відносну стабільність, попри тиск з боку цін на пальне. За прогнозами банкірів, ситуативні коливання на готівковому ринку будуть стриманими, а курс купівлі долара може тимчасово знизитися через зростання пропозиції від населення.