Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,38

--0,12

EUR

50,76

+0,49

Готівковий курс:

USD

43,55

43,43

EUR

50,95

50,70

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Курс валют на 10 квітня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, євро
Нацбанк встановив офіційний курс на 10 квітня / Freepik

Офіційний курс долара США щодо гривні зміцнився на 9 копійок, водночас євро подорожчало на 4 копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 10.04.2026 (п'ятниця).

Курс долара

  • 1 долар США – 43,47 грн (+9 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 50,80 грн (+4 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,94 грн (+1 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 43,43/43,55
Євро 50,70/50,95
Злотий 11,75/11,91

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 10 квітня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 43,30/43,75 50,45/51,35
Ощадбанк 43,35/ 43,80 50,50 / 51,45 11,95 / 12,40
ПУМБ 43,35/ 43,80 50,30 / 51,45 11,95 / 12,40
Укргазбанк 43,35/ 43,80 50,35 / 51,45 11,95 / 12,40
Райффайзен 43,30/ 43,74 50,30 / 51,25

5

Зауважимо, валютний ринок України, у квітні демонструватиме відносну стабільність, попри тиск з боку цін на пальне. За прогнозами банкірів, ситуативні коливання на готівковому ринку будуть стриманими, а курс купівлі долара може тимчасово знизитися через зростання пропозиції від населення. 

Автор:
Світлана Манько