Курс валют на 10 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс гривны по отношению к доллару США снижается, а евро подорожало на 10 копеек.

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Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 10.06.2025 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,49 грн (+9 коп.).

Курс евро

1 евро – 47,37 грн (+10 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,09 грн (+7 коп.)

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 41,40/41,45 грн Евро 47,54/47,70 грн Злотый 11,05/11,15 грн

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 10 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,05/41,65 46,80/47,80 Ощадбанк 41,10/41,75 47,10/47,90 10,70/11,20 ПУМБ 41,20/41,80 47,20/47,90 10,90/11,20 Укргазбанк 41,10/41,75 47,10/47,90 10,70/11,20 Райффайзен 41,38/41,65 46,95/47,63

Заметим, курсовая стабильность сохраняется на фоне низкого спроса на валюту как со стороны населения, так и бизнеса. По прогнозам экспертов, в июне ожидаются колебания курса гривны в пределах 41–42 грн. за доллар и 46,3–47,8 грн. за евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.