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Курс валют на 10 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок

Офіційний курс гривні щодо долара США знижується, а євро подорожчало на 10 копійок.

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Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 10.06.2025 (вівторок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,49 грн (+9 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 47,37 грн (+10 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,09 грн (+7 коп.) 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,40/41,45 грн
Євро 47,54/47,70 грн
Злотий 11,05/11,15 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 10 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,05/41,65 46,80/47,80
Ощадбанк 41,10/41,75 47,10/47,90 10,70/11,20
ПУМБ 41,20/41,80 47,20/47,90 10,90/11,20
Укргазбанк 41,10/41,75 47,10/47,90 10,70/11,20
Райффайзен 41,38/41,65 46,95/47,63

Зауважимо, курсова стабільність зберігається на тлі низького попиту валюту як із боку населення, так і бізнесу. За прогнозами експертів, у червні  очікуються коливання курсу гривні в межах 41–42 грн за долар та 46,3–47,8 грн за євро.  Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько