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Курс валют на 10 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США знижується, а євро подорожчало на 10 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 10.06.2025 (вівторок).
Курс долара
- 1 долар США – 41,49 грн (+9 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 47,37 грн (+10 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,09 грн (+7 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,40/41,45 грн
|Євро
|47,54/47,70 грн
|Злотий
|11,05/11,15 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 10 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,05/41,65
|46,80/47,80
|Ощадбанк
|41,10/41,75
|47,10/47,90
|10,70/11,20
|ПУМБ
|41,20/41,80
|47,20/47,90
|10,90/11,20
|Укргазбанк
|41,10/41,75
|47,10/47,90
|10,70/11,20
|Райффайзен
|41,38/41,65
|46,95/47,63
Зауважимо, курсова стабільність зберігається на тлі низького попиту валюту як із боку населення, так і бізнесу. За прогнозами експертів, у червні очікуються коливання курсу гривні в межах 41–42 грн за долар та 46,3–47,8 грн за євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.