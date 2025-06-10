Курс валют на 10 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США знижується, а євро подорожчало на 10 копійок.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 10.06.2025 (вівторок).

Курс долара

1 долар США – 41,49 грн (+9 коп.).

Курс євро

1 євро – 47,37 грн (+10 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 11,09 грн (+7 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,40/41,45 грн Євро 47,54/47,70 грн Злотий 11,05/11,15 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 10 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41,05/41,65 46,80/47,80 Ощадбанк 41,10/41,75 47,10/47,90 10,70/11,20 ПУМБ 41,20/41,80 47,20/47,90 10,90/11,20 Укргазбанк 41,10/41,75 47,10/47,90 10,70/11,20 Райффайзен 41,38/41,65 46,95/47,63

Зауважимо, курсова стабільність зберігається на тлі низького попиту валюту як із боку населення, так і бізнесу. За прогнозами експертів, у червні очікуються коливання курсу гривні в межах 41–42 грн за долар та 46,3–47,8 грн за євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.