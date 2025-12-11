Курс валют на 11 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился сразу на десять копеек, в то же время евро подорожало на тринадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.12.2025 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 42,28 грн (+10 коп.).

Курс евро

1 евро – 49,22 грн (+13 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,65 грн (+4 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,35/42,47 Евро 49,40/49,58 Злотый 11,60/11,71

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 11 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,98/42,58 48,75/49,75 11,50/11,70 Ощадбанк 42,20/42,70 49,10/49,75 11,50/11,80 ПУМБ 42,20/42,80 49,10/49,80 11,50/11,90 Укргазбанк 42,20/42,70 49,10/49,75 11,50/11,80 Райффайзен 42,25/42,59 48,90/49,59 11,40/11,70

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.