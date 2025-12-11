- Категория
Курс валют на 11 декабря 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне укрепился сразу на десять копеек, в то же время евро подорожало на тринадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.12.2025 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 42,28 грн (+10 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 49,22 грн (+13 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,65 грн (+4 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,35/42,47
|Евро
|49,40/49,58
|Злотый
|11,60/11,71
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 11 декабря курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,98/42,58
|48,75/49,75
|11,50/11,70
|Ощадбанк
|42,20/42,70
|49,10/49,75
|11,50/11,80
|ПУМБ
|42,20/42,80
|49,10/49,80
|11,50/11,90
|Укргазбанк
|42,20/42,70
|49,10/49,75
|11,50/11,80
|Райффайзен
|42,25/42,59
|48,90/49,59
|11,40/11,70
Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.