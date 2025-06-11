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Курс валют на 11 июня 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс гривны по отношению к доллару США снова снижается, а евро подорожало на 13 копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.06.2025 (среда).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,56 грн (+7 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 47,50 грн (+13 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,17 грн (+8 коп.)
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|41,38/41,45 грн
|Евро
|47,55/47,73 грн
|Злотый
|11,05/11,15 грн
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 11 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,12/41,72
|46,80/47,80
|Ощадбанк
|41,10/41,75
|47,10/47,90
|10,70/11,20
|ПУМБ
|41,30/41,90
|47,20/47,90
|10,90/11,20
|Укргазбанк
|41,10/41,75
|47,10/47,90
|10,70/11,20
|Райффайзен
|41,38/41,65
|46,95/47,74
Заметим, курсовая стабильность сохраняется на фоне низкого спроса на валюту как со стороны населения, так и бизнеса. По прогнозам экспертов, в июне ожидаются колебания курса гривны в пределах 41–42 грн. за доллар и 46,3–47,8 грн. за евро. Детальнее о том, каким будет курс валют, читайте в материале Delo.ua.