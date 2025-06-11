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Курс валют на 11 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США знову знижується, а євро подорожчало на 13 копійок.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 11.06.2025 (середа).
Курс долара
- 1 долар США – 41,56 грн (+7 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 47,50 грн (+13 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,17 грн (+8 коп.)
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,38/41,45 грн
|Євро
|47,55/47,73 грн
|Злотий
|11,05/11,15 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 11 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,12/41,72
|46,80/47,80
|Ощадбанк
|41,10/41,75
|47,10/47,90
|10,70/11,20
|ПУМБ
|41,30/41,90
|47,20/47,90
|10,90/11,20
|Укргазбанк
|41,10/41,75
|47,10/47,90
|10,70/11,20
|Райффайзен
|41,38/41,65
|46,95/47,74
Зауважимо, курсова стабільність зберігається на тлі низького попиту валюту як із боку населення, так і бізнесу. За прогнозами експертів, у червні очікуються коливання курсу гривні в межах 41–42 грн за долар та 46,3–47,8 грн за євро. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.