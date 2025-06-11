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Курс валют на 11 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, курс валют, обмін валют
Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу / Freepik

Офіційний курс гривні щодо долара США знову знижується, а євро подорожчало на 13 копійок.

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Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 11.06.2025 (середа). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,56 грн (+7 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 47,50 грн (+13 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,17 грн (+8 коп.) 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,38/41,45 грн
Євро 47,55/47,73 грн
Злотий 11,05/11,15 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 11 червня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,12/41,72 46,80/47,80
Ощадбанк 41,10/41,75 47,10/47,90 10,70/11,20
ПУМБ 41,30/41,90 47,20/47,90 10,90/11,20
Укргазбанк 41,10/41,75 47,10/47,90 10,70/11,20
Райффайзен 41,38/41,65 46,95/47,74

Зауважимо, курсова стабільність зберігається на тлі низького попиту валюту як із боку населення, так і бізнесу. За прогнозами експертів, у червні  очікуються коливання курсу гривні в межах 41–42 грн за долар та 46,3–47,8 грн за євро.  Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько