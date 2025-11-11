Курс валют на 11 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, а евро подорожал на две копейки.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.11.2025 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 41,96 грн (-2 коп.).

Курс евро

1 евро – 48,54 грн (+2 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,47 грн (+5 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 42,00/42,12 Евро 48,73/48,87 Злотый 11,40/11,53

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 11 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 41,59/42,19 47,95/48,95 11,30/11,60 Ощадбанк 41,80/42,30 48,30/49,05 11,30/11,60 ПУМБ 41,80/42,40 48,30/49,00 11,20/11,50 Укргазбанк 41,80/42,30 48,30/49,05 11,30/11,60 Райффайзен 41,90/42,23 48,10/48,95 11,20/11,50

Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.