Курс валют на 11 ноября 2025: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне несущественно снизился, а евро подорожал на две копейки.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.11.2025 года (вторник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,96 грн (-2 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 48,54 грн (+2 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,47 грн (+5 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|42,00/42,12
|Евро
|48,73/48,87
|Злотый
|11,40/11,53
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 11 ноября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|41,59/42,19
|47,95/48,95
|11,30/11,60
|Ощадбанк
|41,80/42,30
|48,30/49,05
|11,30/11,60
|ПУМБ
|41,80/42,40
|48,30/49,00
|11,20/11,50
|Укргазбанк
|41,80/42,30
|48,30/49,05
|11,30/11,60
|Райффайзен
|41,90/42,23
|48,10/48,95
|11,20/11,50
Напомним, Национальный банк Украины уверяет, что сохраняет контроль над ситуацией на валютном рынке. Гривна остается стабильной, а колебания курса в октябре обусловлены рыночными и сезонными факторами.