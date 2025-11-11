Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Курс валют на 11 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар
Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок / Freepik

Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво знизився, а євро подорожчало на дві копійки.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 11.11.2025 (вівторок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,96 грн (-2 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 48,54 грн (+2 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,47 грн (+5 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 42,00/42,12
Євро 48,73/48,87
Злотий 11,40/11,53

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 11 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41,59/42,19 47,95/48,95 11,30/11,60
Ощадбанк 41,80/42,30 48,30/49,05 11,30/11,60
ПУМБ 41,80/42,40 48,30/49,00 11,20/11,50
Укргазбанк 41,80/42,30 48,30/49,05 11,30/11,60
Райффайзен 41,90/42,23 48,10/48,95 11,20/11,50

Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.

