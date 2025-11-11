- Категорія
Курс валют на 11 листопада 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс долара США щодо гривні несуттєво знизився, а євро подорожчало на дві копійки.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 11.11.2025 (вівторок).
Курс долара
- 1 долар США – 41,96 грн (-2 коп.).
Курс євро
- 1 євро – 48,54 грн (+2 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 11,47 грн (+5 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|42,00/42,12
|Євро
|48,73/48,87
|Злотий
|11,40/11,53
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 11 листопада курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41,59/42,19
|47,95/48,95
|11,30/11,60
|Ощадбанк
|41,80/42,30
|48,30/49,05
|11,30/11,60
|ПУМБ
|41,80/42,40
|48,30/49,00
|11,20/11,50
|Укргазбанк
|41,80/42,30
|48,30/49,05
|11,30/11,60
|Райффайзен
|41,90/42,23
|48,10/48,95
|11,20/11,50
Нагадаємо, Національний банк України запевняє що зберігає контроль над ситуацією на валютному ринку. Гривня залишається стабільною, а коливання курсу у жовтні зумовлені ринковими та сезонними факторами.